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DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 22:17 | Son Güncelleme:

Zimbabve’de trafik kazası: 17 ölü, 7 yaralı

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Zimbabve’de trafik kazası: 17 ölü, 7 yaralı
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Zimbabve’de iki aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Zimbabve’nin Mashonaland Doğu eyaletinde bulunan Mutoko kasabası yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. İki aracın karıştığı kaza, 17 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yerel medya, kazada 14 kişinin olay yerinde, 3’ünün ise hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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