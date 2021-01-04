Zimbabve'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sıkılaştırıldı
Afrika ülkesi Zimbabve'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yetkililer önlemleri artırdı.
İletişim Bakanı Nick Mangwana, okulların açılmasının ileri bir tarihe alındığını ve insanların düğün ya da ibadet amacıyla 30 gün süreyle toplanmasının yasaklandığını açıkladı.
Ülkedeki Kovid-19 vakası sayısının yeniden arttığına dikkati çeken Mangwana, kısıtlamaların yeniden başladığını sözlerine ekledi.
Alınan tedbirler kapsamında gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve restoranlar kapatıldı.
Yetkililer, Kovid-19'a karşı halkı tedbirli olmaya ve kurallara uymaya çağırdı.
Zimbabve'de 15 bin 265 kişide virüs tespit edildi, 380 kişi hayatını kaybetti.
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