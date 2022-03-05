Zelenski’ye 1 haftada 3 suikast girişimi

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından suikast timleri Zelenski’yi öldürmeye çalıştı.
İki suikast girişiminin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen, paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi.
Kendi çektiği videolarla direniş gösteren halkın arasına karışan Zelenski, yeri açıklanmayan bir sığınakta kalıyor.
‘BİZ DÜŞERSEK AVRUPA DÜŞER’
Öte yandan dün akşam videokonferans ile Avrupa halklarına seslenen Zelenski, “Ukrayna düşerse Avrupa düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna’yı elinizden geldiğince destekleyin” dedi.