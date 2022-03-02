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Zelenski’nin videoları olay oldu: Sen kiminle dans ediyorsun...

#Zelenski#Hayatı#Video
Zelenski’nin videoları olay oldu: Sen kiminle dans ediyorsun...

Savaşın başından bu yana gösterdiği liderlikle hem Ukraynalıların hem de dünyanın takdirini kazanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin politika öncesi kariyeri yine gündem oldu.

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Zelenski’nin şov dünyasındaki kariyeri daha önce kendisiyle dalga geçmek için kullanılırken, şimdi bir övgü kaynağına dönüştü. Zelenski’nin 2006 yılında kazandığı Ukrayna’da yayınlanan “Yıldızlarla Dans Et” programındaki dans görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Ukraynalılar görüntüleri Twitter’dan “Cumhurbaşkanımız her şeyi yapabiliyor” notlarıyla paylaştı. Ukraynalı Twitter kullanıcılarının Zelenski’nin videolarıyla yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle:

· “Zelenski üstsüz bir şekilde ata binebilir ama Putin asla beyaz çizgili bir takım elbiseye uygun bir fötr şapka takamaz.”

· “Dans edebilir, oyunculuk yapabilir, bir ülkeyi yönetebilir, Rus kuvvetlerine karşı durabilir.”

· “O sadece inanılmaz yetenekli biri değil, aynı zamanda gezegendeki en cesur liderlerden biri.”

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