Zelenski’den Papa’ya ‘beyaz bayrak’ tepkisi

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Önceki gün açıklama yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “kilisenin 2500 kilometre öteden yaşamak isteyenlerle yok etmek isteyenler arasında sanal bir arabuluculuk yapmaya çalışmaması gerektiğini” ve “halkın arasında olması” gerektiğini söyledi. Zelenski ayrıca “ellerinde mavi ve sarı renkli Ukrayna bayrağını taşıyan Ukraynalıların, Rus ordusunun Avrupa’ya doğru ilerlemesine müsaade etmediğini” belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Papa’nın sözlerine tepki göstererek, “Bayrağımız sarı ve mavidir. Bu, uğruna yaşadığımız, öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayraktır. Asla başka bayrak kaldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘PAPA’YI ANLAMIYORUM’

Papa’nın sözlerine Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yanıt verdi. Papa’nın sözlerini “anlamadığını” belirten Baerbock, Papa Françesko’ya Rusya’nın Ukrayna’da yarattığı yıkımı anlaması için bu ülkeyi ziyaret etme tavsiyesinde bulundu. Savaştan zarar gören Ukraynalı çocuklara atıfta bulunan Alman Bakan, “Kendime soruyorum: Papa nerede? Tüm bunları biliyor olması gerek” ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine Vatikan Basın Dairesi Direktörü Matteo Bruni de bir açıklama yaparak Papa Françesko’nun “teslim olma çağrısı yapmadığını” ve “sürekli barış için diplomatik bir çözümden yana olduğunu” belirtti.

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RUSYA OLUMLU KARŞILADI

Papa’nın açıklamaları Rusya’da ise memnuniyetle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, “Benim düşünceme göre, Papa, Batı’dan emellerinden vazgeçmesini ve hata yaptığını kabul etmesini istemektedir” dedi.