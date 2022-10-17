Zelenski'den esir askerlerle ilgili açıklama

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında cephedeki durumla ilgili bilgi vererek, son günlerde cephede önemli bir değişiklik yaşanmadığını, Donbass bölgesindeki kilit noktaların ‘son derece şiddetli’ çatışmaların devam ettiği Soledar ve Bahmut olduğunu söyledi.

Zelenski, “İşgalciler paralı askerler arasında olan 2 bin ‘mahkum’ da dahil olmak üzere ellerinden gelen herkesi Ukrayna askerlerinin karşısına çıkardı. Bunlar, ciddi suçlar için uzun hapis cezalarına çarptırılmış ‘hükümlüler’. Sadece para değil, af vaadiyle de cephede tutuluyorlar. Rus devleti terörü bu şekilde destekliyor. Hapishaneden katilleri buluyor ve tekrar öldürürlerse onlara özgürlük vaat ediyor” şeklinde konuştu.

“ONLARI ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURMALIYIZ”

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Ayrıca Zelenski, Rusya’da gözaltında tutulan Ukraynalıları da unutmadıklarını vurgulayarak, “Onları özgürlüğe kavuşturmalıyız. Hiçbirini düşmanın elinde bırakmadan hepsini kurtarmalıyız. Ancak bunun için mümkün olduğu kadar çok işgalciyi ele geçirmemiz gerekiyor. Bu son derece önemli. Rus askerlerini canlı ele geçiren herkes, esir askerlerimizi kurtarmak için bize fırsat verecektir” dedi.

DAHA ÖNCEKİ ESİR TAKASINDA 205 UKRAYNALI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Mariupol kentinin kuşatmasında Rus tarafına esir düşen Azov taburu üyelerinin de aralarında bulunduğu 205'i Ukraynalı, 10'u yabancı savaşçı 215 kişi, 55'i asker 56 kişi karşılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda takas edilmişti.

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkadaşı Viktor Medvedçuk ve 55 askeri Rusya'ya, 108'i Azov taburu askerleri olan 215 kişi karşılığında verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın serbest bıraktığı 5 Azov komutanının savaş bitene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de kalacağını açıklamıştı.

OLENA ZELENSKA: UKRAYNA HERKESİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE EVE DÖNÜŞÜ İÇİN SAVAŞACAK

Zelenski’nin eşi Olena Zelenska da ayrıca Ekim’in başında, Azov tugayının 5 komutanıyla Türkiye'de görüşmüş ve bunu şu ifadelerle duyurmuştu:

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“Türkiye'de ‘Azov’ kahramanları ile bir araya geldim - çaba ve dayanıklılık için şükranlarımı dile getirdim. Andriy Yermak, aileleriyle bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha gidilecek çok yol var. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak.”

Ayrıca Olena Zelenska’nın ziyareti sırasında komutanların aileleri de Türkiye’ye gelerek komutanlarla bir araya gelip hasret gidermişti.

Komutanların aileleriyle buluşmasına dair yapılan açıklamada “Ayrıca Andriy Yermak, Türk tarafının da yardımıyla, Türkiye'ye gelen aile üyeleriyle Azovstal savunucularını bir araya getirdi. Savaşçılar, aylar sonra ilk kez sevdiklerini görüp kucaklayabildiler” ifadelerine yer verilmişti.