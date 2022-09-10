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Zelenski'den BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı

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#Haluk Bayraktar#Vladimir Zelenski#BAYKAR
Zelenskiden BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktara devlet nişanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 03:10

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kiev'de bir araya geldi. Görüşmede, BAYKAR'ın savunma kapasitesine övgüde bulunan Zelenski, Bayraktar'ı, 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile ödüllendirdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Zelenski, Bayraktar'la Ukrayna'daki BAYKAR fabrikasının inşaatının detaylarını konuştuğunu açıkladı. 

BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim.

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#Haluk Bayraktar#Vladimir Zelenski#BAYKAR

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