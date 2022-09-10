Zelenski'den BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kiev'de bir araya geldi. Görüşmede, BAYKAR'ın savunma kapasitesine övgüde bulunan Zelenski, Bayraktar'ı, 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile ödüllendirdi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Zelenski, Bayraktar'la Ukrayna'daki BAYKAR fabrikasının inşaatının detaylarını konuştuğunu açıkladı.
BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim.
Ukrayna Devlet Başkanı @ZelenskyyUa tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim.— Haluk Bayraktar (@haluk) September 9, 2022
Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim.
Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim. pic.twitter.com/w5cy28K2pq