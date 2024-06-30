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Zelenski: Savaşı bitirme planı hazırlıyoruz

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#Avrupa Birliği#Ukrayna#Rusya
Zelenski: Savaşı bitirme planı hazırlıyoruz
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Brüksel’de Avrupa Birliği ile bir dizi temaslarda bulunan ve AB ile Ukrayna arasında kapsamlı güvenlik anlaşması imzalayan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, savaşın sonsuza dek devam etmesini değil, bir an önce bitmesini istediklerini açıkladı.

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KONFERANSTA SUNULACAK

Ukrayna’nın savaşta verdiği can kayıpları ve harabeye dönen alt yapısıyla savaş yorgunu düştüğünü itiraf eden Zelenski, “Biz bu savaşın uzamasını isteyen taraf değiliz. Cephede askerlerimiz arasında büyük can kayıpları var. Savaşın bir an önce adil barışla noktalanmasını arzuluyoruz. Bunun için ikinci Ukrayna barış konferansına yeni kapsamlı barış planı hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar tüm ilgili taraflara ve dünya topluluğuna sunmayı hedefliyoruz. Planın temelinde İsviçre’de dile getirdiğimiz ‘barış formülü’ yer alacak” dedi.

Zelenski: Savaşı bitirme planı hazırlıyoruz

Volodimir Zelenski

Zelenski’nin savaşı bitirmeye yönelik yaptığı ılımlı açıklamalara Rusya’dan şu ana kadar olumlu yanıt gelmedi. Sadece işgal altındaki Ukrayna topraklarında Moskova’nın atadığı yöneticiler “Zelenski bir taraftan barıştan söz ederken diğer taraftan 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington’da yapılacak NATO zirvesinden kuvvetle destek beklediklerini dile getiriyor. Barış için böyle hazırlık yapılmaz” tepkisini gösterdi.

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#Avrupa Birliği#Ukrayna#Rusya

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