Zelenski: Savaşı bitirme planı hazırlıyoruz

Ukrayna’nın savaşta verdiği can kayıpları ve harabeye dönen alt yapısıyla savaş yorgunu düştüğünü itiraf eden Zelenski, “Biz bu savaşın uzamasını isteyen taraf değiliz. Cephede askerlerimiz arasında büyük can kayıpları var. Savaşın bir an önce adil barışla noktalanmasını arzuluyoruz. Bunun için ikinci Ukrayna barış konferansına yeni kapsamlı barış planı hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar tüm ilgili taraflara ve dünya topluluğuna sunmayı hedefliyoruz. Planın temelinde İsviçre’de dile getirdiğimiz ‘barış formülü’ yer alacak” dedi.

Zelenski’nin savaşı bitirmeye yönelik yaptığı ılımlı açıklamalara Rusya’dan şu ana kadar olumlu yanıt gelmedi. Sadece işgal altındaki Ukrayna topraklarında Moskova’nın atadığı yöneticiler “Zelenski bir taraftan barıştan söz ederken diğer taraftan 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington’da yapılacak NATO zirvesinden kuvvetle destek beklediklerini dile getiriyor. Barış için böyle hazırlık yapılmaz” tepkisini gösterdi.