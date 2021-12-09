Zarrab’ın Miami keyfi

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130 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Zarrab’ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve Miami’deki binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü iddia edildi.

3.6 MİLYON DOLARLIK EVDE OTURUYOR

Miami Herald muhabirleri, Zarrab’ı Miami’nin Coconut Grove bölgesinde fotoğrafladı. Zarrab’ın 3.6 milyon dolar değerindeki ultra lüks bir gökdelen dairesinde yaşamını sürdürdüğü belirtildi. Muhabirler, Zarrab’ın yürüyüş yaparken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğunu, daha sonra da bir Cadillac’a binerek uzaklaştığını yazdı.

AT YARIŞINDAKİ ADI RİCHARD FERRARİ

Habere göre ABD’deki birçok at yarışı organizasyonunda Zarrab ‘Richard Ferrari’ adıyla yer alıyor. Zarrab’ın lüks at çiftliğine değeri 300 bin dolar olan Sonata MF adlı atı da getirdiği ve bu atın ulusal şampiyonayı kazandığı yazıldı. Zarrab’a ‘Aaron Goldsmith’ adını taşıyan çalışma ve sürücülük belgesi verildiği, kimi zaman da Aaron Goldsmith (Richard) olarak geçtiği belirtildi. Zarrab’ın ‘Richard Kaplan’ adını da kullandığı öne sürüldü.