Yüzü bir anda buz kesti

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ESKİ ABD Başkanı Donald Trump ile en son geçen nisan ayında yan yana görülen Melania Trump, eşiyle birlikte tribünden beyzbol maçı izledi. Ancak Trump’ın etraftakileri selamlaması sırasında Melania’nın gülümsemesinin bir anda buz kesmesi ve yüzünün aldığı acı dolu hal sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Twitter’da pek çok kişi, çiftin kötü giden ilişkileri ve daha önce sık sık çıkan boşanma dedikodularına dair yorumda bulundular. Melania, Trump’ın başkanlığı sırasında katıldıkları etkinliklerde elini tutmasına izin vermemesiyle dikkat çekmişti.