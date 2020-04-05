Yurt dışında yaşayan emeklilerin Türkiye'ye araç getirmesi için uyması gereken bazı prosedürler bulunur. Bildiğiniz gibi pek çok Türk yurt dışında yaşamaktadır. Ve özellikle yaz sezonlarında ülkemize kendi araçları ile giriş çıkış yapabilmekteler.

Yurtdışından Emeklilerin Araç Getirmesi Şartları Nelerdir?

Yurtdışında emekli olmuş Türk vatandaşlarının Türkiye'ye araç getirme şartları vardır. Öncelikle ilk olarak getirilmesi istenilen aracın belgelerinin eksiksiz ve tam olması şartı aranır. Hangi ülkeden araç getirilecekse o ülkeden en az bir yılın 185 gününü geçirmiş olma şartınız vardır. Bunu da emeklilerin resmi belgeler ile birlikte ilgili yerlere sunması gerekmektedir. Getirecek olduğunuz aracın ise yurt dışında kayıtlı olduğunuz ikamet adresine mutlaka kayıt olması gerekmektedir.

Yurt dışında yaşayan emekli gurbetçiler 2 yıl süre ile Türkiye'ye 730 gün araç sokma hakkı vardır. Bundan dolayı vekalet ile de araç getirebilirsiniz. Vekalet ile birlikte araç getirmek isteyen emeklilerin yine aynı şekilde 1 yıl içerisinde 185 gün bulunduğu ülkede ikametgah etmesi gerekiyor. Yurt dışından araç getirirken aracınızı kullanan kişilerin de önemi bulunuyor. Gümrükten geçerken varsa eğer aracınızı eşiniz, çocuklarınız kullanabilir. Üçüncü kişilerin aracınızı kullanabilmesi için ise sizin de mutlaka araba bulunmanız gerekiyor.

Yurt dışından getirdiğiniz her araç aynı zamanda pasaportunuza işlenmektedir. Size verilen sürenin dışında Türkiye'de bulunmanız durumunda ise hakkınızda ceza-i işlem başlatılacaktır. Bundan dolayı belirtilen sürenin dışında Türkiye'de aracınız ile bulunmamanız gerekiyor.

Türkiye'ye getirilmiş olan araç ise trafiğe çıkacağından dolayı aracı başka birileri kullanamaz. Aracı üçüncü şahısların kullandığı tespit edilmesi durumunda ise trafik denetleme ekipleri tarafından ceza-i işlem uygulanır. Getireceğiniz aracın yaşı veya modeli ile ilgili ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.