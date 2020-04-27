MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunusların nadir görülen görüntüsünü çekti! 'Bu benim hayalimdi'
GeriDünya Yunusların nadir görülen görüntüsünü çekti! 'Bu benim hayalimdi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Yunusların nadir görülen görüntüsünü çekti! 'Bu benim hayalimdi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunusların nadir görülen görüntüsünü çekti! 'Bu benim hayalimdi'
Abone Olgoogle-news

ABD’nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.

California eyaletinin Newport Beach kenti okyanus sahilinde yaşanan ve genel olarak 'Biyolüminesans' olarak adlandırılan bu görsel şölende, yunusların mavi ışık yayan planktonların arasında yüzdüğü görüldü.

"BU BENİM HAYALİMDİ"

Bu nadir deniz olayını görüntülemeyi başaran Patrick Coyne “Dün gece gerçekten hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi. Biyolüminesansta yüzen yunusların nadir görüntüsünü yakaladım. Bu benim hayalimdi ve bunu başardım” dedi.

BİYOLÜMİNESANS NEDİR?

Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir.

Yunusların nadir görülen görüntüsünü çekti Bu benim hayalimdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle