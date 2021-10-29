Yunanlara ABD’den bayram jesti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhuriyet 98 yaşında Atatürk ilk kez akşam yemeğinde anlattıCumhuriyet 98 yaşında! Atatürk ilk kez akşam yemeğinde anlattı#29 Ekim
Efendiler Her fırsatta Atatürke minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyinizEfendiler! Her fırsatta Atatürk'e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz#Cumhuriyet
Prens Selmandan ilk transfer bombası Gözünü kararttı...Prens Selman'dan ilk transfer bombası! Gözünü kararttı...#Selman
Hepsi Cumhuriyetin eseri Bilimden sanata, spordan teknolojiye...Hepsi Cumhuriyet'in eseri! Bilimden sanata, spordan teknolojiye...#Cumhuriyet
Ankaradan Washingtona F-35 krizi için üç çözüm önerisiAnkara'dan Washington'a F-35 krizi için üç çözüm önerisi#F-35
Erdoğanın cemevleriyle ilgili açıklamasının üzerindde pek durulmadı... Düzenleme geliyorErdoğan'ın cemevleriyle ilgili açıklamasının üzerindde pek durulmadı... Düzenleme geliyor#Cemevi
Meteoroloji tek tek sıraladı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji tek tek sıraladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
Eski normale dönmüşleri... Kötü haber geldi'Eski normal'e dönmüşleri... Kötü haber geldi!#Koronavirüs
Cumhuriyet’e asıl ihanet ve ‘iç cephe’de çatlakCumhuriyet’e asıl ihanet ve ‘iç cephe’de çatlak#CHP
Vitor Pereiradan yeni Mesut Özil kararı İşler değişti...Vitor Pereira'dan yeni Mesut Özil kararı! İşler değişti...#Fenerbahçe
Küçük bir evdeki kalabalık yemek masasından yönetim kurulu başkanlığına...Küçük bir evdeki kalabalık yemek masasından yönetim kurulu başkanlığına...#Muharrem Yılmaz
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldıŞeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı#Şeyma Subaşı
İngiliz şirketlerin Türkiyeye ilgisi arttıİngiliz şirketlerin Türkiye'ye ilgisi arttı#Yatırım
Fahiş fiyat iddiası... Zincir marketler savunma yaptıFahiş fiyat iddiası... Zincir marketler savunma yaptı#Zincir Market
Skandallar bir türlü bitmeyince... Facebookun adı değiştiSkandallar bir türlü bitmeyince... Facebook'un adı değişti#Facebook
HABERLERDünya Haberleri

Yunanlara ABD’den bayram jesti

#Yunanistan#ABD#Gemi
Yunanlara ABD’den bayram jesti

Yunanistan ile 14 Ekim’de yeni savunma işbirliği anlaşması imzalayan ABD, Yunan milli bayramında USNS Yuma askeri gemisini Selanik Limanı’na yanaştırarak jest yaptı.

Haberin Devamı

ABD Deniz Kuvvetleri’nin yaklaşık 10 gündür Dedeağaç Limanı’nda demirli olan transfer gemisi USNS Yuma, Yunan milli bayramı “Ohi” kutlamaları çerçevesinde dün askeri geçit töreninin yapıldığı Selanik’e yanaştı.

DEDEAĞAÇ’A GELMİŞTİ

Yunan medyasına göre uzunluğu 103, genişliği de 28.5 metre, yük kapasitesi ise 600 ton olan USNS Yuma, ABD’nin kasım ayında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ı kapsayan tatbikatı çerçevesinde; helikopter, tank, zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme sevkıyatı için Dedeağaç’a gelmişti. USNS Yuma’nın ayrıca, savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde ABD’ye tahsis edilen ve Türkiye’ye 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç şehrinde bulunan “Yanuli” karargâhına malzeme taşıdığı belirtilmişti. ABD söz konusu askeri tesiste 300 ila 400 Amerikan askerinin barınabileceği şekilde altyapı çalışmaları yapacak.

SINIRDA YOĞUN TRAFİK

Haberin Devamı

Bu arada ABD silahlı kuvvetlerine ait tankı ve zırhlı araçlar taşıyan çok sayıda TIR’ın Meriç’te, Bulgaristan sınırı yakınındaki Ormenio-Ardanio karayolundaki hareketliliği de dikkat çekti. Yerel haber sitesi “evros-news”, Romanya’dan gelen ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a giriş yapan askeri malzemenin, Batı Trakya’daki İskeçe şehrinde bulunan Petrohori atış talim alanında gerçekleştirilecek Yunan-ABD tatbikatında kullanılacağını ileri sürdü.

SİLAHLANMAYA DEVAM

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, milli bayramda ismen belirtmeseler de Türkiye’ye yönelik açıklamalar yaptı. Atina’da düzenlenen geçit törenini izleyen Miçotakis, “Silahlı kuvvetlerini modernize eden ve uluslararası ittifaklar kuran Yunanistan bugün daha güçlüdür. Herkese dostluk elini uzatan Yunanistan, egemenlik haklarını korumakta da kararlıdır” dedi.

MERKEL ATİNA’DA

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti için dün akşam Atina’ya geldi. Merkel, bugün Başbakan Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile görüşecek.

Bilgi Notu: 28 Ekim 1940 tarihinde Yunanistan’a “Teslim olun” diyerek ültimatom gönderen İtalyan lideri Benito Mussolini’ye dönemin diktatörü Yiannis Metaksas’ın “Ohi” yani “Hayır” cevabı vermesi üzerine Yunanistan 2’nci Dünya Savaşına girmişti. İtalyanlar, Yunan savunmasını kıramayınca Hitler’in orduları Yunanistan’ı işgal etti. Üç yıldan fazla süren Nazi işgalinde yüz binlerce insan hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#ABD#Gemi

BAKMADAN GEÇME!

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Hande Erçelden 3 milyonluk pozlar

Hande Erçel'den 3 milyonluk pozlar

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu