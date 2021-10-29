Yunanlara ABD’den bayram jesti

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ABD Deniz Kuvvetleri’nin yaklaşık 10 gündür Dedeağaç Limanı’nda demirli olan transfer gemisi USNS Yuma, Yunan milli bayramı “Ohi” kutlamaları çerçevesinde dün askeri geçit töreninin yapıldığı Selanik’e yanaştı.

DEDEAĞAÇ’A GELMİŞTİ

Yunan medyasına göre uzunluğu 103, genişliği de 28.5 metre, yük kapasitesi ise 600 ton olan USNS Yuma, ABD’nin kasım ayında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ı kapsayan tatbikatı çerçevesinde; helikopter, tank, zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme sevkıyatı için Dedeağaç’a gelmişti. USNS Yuma’nın ayrıca, savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde ABD’ye tahsis edilen ve Türkiye’ye 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç şehrinde bulunan “Yanuli” karargâhına malzeme taşıdığı belirtilmişti. ABD söz konusu askeri tesiste 300 ila 400 Amerikan askerinin barınabileceği şekilde altyapı çalışmaları yapacak.

SINIRDA YOĞUN TRAFİK

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Bu arada ABD silahlı kuvvetlerine ait tankı ve zırhlı araçlar taşıyan çok sayıda TIR’ın Meriç’te, Bulgaristan sınırı yakınındaki Ormenio-Ardanio karayolundaki hareketliliği de dikkat çekti. Yerel haber sitesi “evros-news”, Romanya’dan gelen ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a giriş yapan askeri malzemenin, Batı Trakya’daki İskeçe şehrinde bulunan Petrohori atış talim alanında gerçekleştirilecek Yunan-ABD tatbikatında kullanılacağını ileri sürdü.

SİLAHLANMAYA DEVAM

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, milli bayramda ismen belirtmeseler de Türkiye’ye yönelik açıklamalar yaptı. Atina’da düzenlenen geçit törenini izleyen Miçotakis, “Silahlı kuvvetlerini modernize eden ve uluslararası ittifaklar kuran Yunanistan bugün daha güçlüdür. Herkese dostluk elini uzatan Yunanistan, egemenlik haklarını korumakta da kararlıdır” dedi.

MERKEL ATİNA’DA

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti için dün akşam Atina’ya geldi. Merkel, bugün Başbakan Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile görüşecek.

Bilgi Notu: 28 Ekim 1940 tarihinde Yunanistan’a “Teslim olun” diyerek ültimatom gönderen İtalyan lideri Benito Mussolini’ye dönemin diktatörü Yiannis Metaksas’ın “Ohi” yani “Hayır” cevabı vermesi üzerine Yunanistan 2’nci Dünya Savaşına girmişti. İtalyanlar, Yunan savunmasını kıramayınca Hitler’in orduları Yunanistan’ı işgal etti. Üç yıldan fazla süren Nazi işgalinde yüz binlerce insan hayatını kaybetti.