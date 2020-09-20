Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Son Güncelleme:
Yunanistan’ı Janus vurdu: 2 kişi can verdi
Akdeniz'de nadir görülen tropik fırtına Yunanistan’ı fena vurdu.
Yunan meteoroloji uzmanlarının eski Roma tanrılarından Janus’un adını verdiği ve cuma günü İyon Denizi’ndeki Zakinthos Adası’ndan başlayarak ülke geneline yayılan şiddetli yağmur ve fırtına, dün akşam saatlerine kadar 2 kişinin ölümüne yol açtı. En az 3 kişi de kayıp. Ülke çapında itfaiyeye 2 bin 450 yardım çağrısı yapıldı. Mahsur kalan 619 kişi kurtarıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle