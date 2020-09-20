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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’ı Janus vurdu: 2 kişi can verdi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’ı Janus vurdu: 2 kişi can verdi
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Akdeniz'de nadir görülen tropik fırtına Yunanistan’ı fena vurdu.

Yunan meteoroloji uzmanlarının eski Roma tanrılarından Janus’un adını verdiği ve cuma günü İyon Denizi’ndeki Zakinthos Adası’ndan başlayarak ülke geneline yayılan şiddetli yağmur ve fırtına, dün akşam saatlerine kadar 2 kişinin ölümüne yol açtı. En az 3 kişi de kayıp. Ülke çapında itfaiyeye 2 bin 450 yardım çağrısı yapıldı. Mahsur kalan 619 kişi kurtarıldı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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