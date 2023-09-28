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Yunanistan’ı Elias Fırtınası vurdu

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#Yunanistan#Elias Fırtınası#Volos
Yunanistan’ı Elias Fırtınası vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 00:23

Yunanistan’ın vuran Elias Fırtınası nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı.

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Elias Fırtınası, Yunanistan’ın orta kesimlerini ve başkent Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesini vurdu. Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı. Yetkililer, vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını isterken, Ftiotis, Teselya ve Mora Yarımadası’ndaki birçok yerleşim bölgesinde eğitime ara verildi.

"DURUM KONTROLDEN ÇIKIYOR"

Liman kenti Volos’ta ise cadde ve sokaklar göle döndü. Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos yaptığı açıklamada, "Durum kontrolden çıkıyor. Kendinizi evlerinize kapatın, üst katlara çıkın, hayatınızı koruyun" dedi.
Sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.

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#Yunanistan#Elias Fırtınası#Volos

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