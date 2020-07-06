Yunanistan’dan Sırbistan’a koronavirüs yasağı

Bu sabah saat 06.00’da uygulamaya girecek yasak, 15 Temmuz’da tekrar gözden geçirilecek. Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Aristotelia Peloni, “Yunanistan’ın AB ile işbirliği halinde, duruma göre politikasını değiştirebilme hakkı vardır” dedi.

Mart ayı sonuna kadar hiçbir ölümün gerçekleşmediği Sırbistan’da koronavirüs vakaları son günlerde hızla arttı. Başkent Belgrad ve 4 şehirde OHAL ilan edildi. Ülkede düne kadar 306 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 829 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. AB, Sırbistan’a sınırlarını 1 Temmuz’da açmıştı.