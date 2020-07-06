MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunanistan’dan Sırbistan’a koronavirüs yasağı
GeriDünya Yunanistan’dan Sırbistan’a koronavirüs yasağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yunanistan’dan Sırbistan’a koronavirüs yasağı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’dan Sırbistan’a koronavirüs yasağı
Abone Olgoogle-news

Yunanistan, koronavirüs nedeniyle Sırbistan vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

Bu sabah saat 06.00’da uygulamaya girecek yasak, 15 Temmuz’da tekrar gözden geçirilecek. Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Aristotelia Peloni, “Yunanistan’ın AB ile işbirliği halinde, duruma göre politikasını değiştirebilme hakkı vardır” dedi.

Mart ayı sonuna kadar hiçbir ölümün gerçekleşmediği Sırbistan’da koronavirüs vakaları son günlerde hızla arttı. Başkent Belgrad ve 4 şehirde OHAL ilan edildi. Ülkede düne kadar 306 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 829 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. AB, Sırbistan’a sınırlarını 1 Temmuz’da açmıştı.

False
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle