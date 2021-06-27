Yunanistan’dan sığınmacıya ağır ceza

Avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada “Türk sahillerinden yola çıktıktan sonra, insan kaçakçısı bizi kaderimize terketti. Dalgalarla boğuşurken, 34 kişinin bulunduğu teknedeki iki kadın denize düştü ve gözlerimizin önünde boğuldu. Başka çarem yoktu. Hepimiz ölecektik.

Dümene geçtim” dedi. Eski BM yetkilisi François Crepeau, “Yunanistan, kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını kurtarmaya çalışan sığınmacıları, çok ağır hapis cezalarına çarptırıyor. Giderek yaygınlaşan bir strateji haline geldi” dedi. Yasalara göre, 142 yıl hapis cezasına çarptırılan Hanad, en az 20 yıl cezaevinde kalacak.

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