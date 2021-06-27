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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’dan sığınmacıya ağır ceza

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’dan sığınmacıya ağır ceza

Yunanistan’da geçen yıl aralık ayında Türkiye vatandaşı olduğu öne sürülen bir insan kaçakçısının Ege denizinde terkettiği teknenin dümenine geçerek 31 sığınmacıyı ölümden kurtaran Somalili Muhammet Abdi Hanad (28) “göçmen kaçakçılığı” gerekçesiyle 142 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sakız adası cezaevinde yatan Hanad, mahkemenin kararını duyduğunda kulaklarına inanamadı.

Avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada “Türk sahillerinden yola çıktıktan sonra, insan kaçakçısı bizi kaderimize terketti. Dalgalarla boğuşurken, 34 kişinin bulunduğu teknedeki iki kadın denize düştü ve gözlerimizin önünde boğuldu. Başka çarem yoktu. Hepimiz ölecektik.

Dümene geçtim” dedi. Eski BM yetkilisi François Crepeau, “Yunanistan, kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını kurtarmaya çalışan sığınmacıları, çok ağır hapis cezalarına çarptırıyor. Giderek yaygınlaşan bir strateji haline geldi” dedi. Yasalara göre, 142 yıl hapis cezasına çarptırılan Hanad, en az 20 yıl cezaevinde kalacak.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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