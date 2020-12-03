Yunanistan’dan NATO’da haddini aşan talep

Yunan dışişleri kaynaklarına göre, Dendias, Rum Yönetimi’nden başlayarak, AB’nin tüm üyelerinin NATO’ya dahil edilmesinin, Avrupa’yı güçlendireceğini savundu. Dendias, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden ötürü Türkiye’yi de şikayet etti.

Türkiye, AB üyesi Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanımıyor, gerektiğinde bu konuda NATO’da veto hakkını kullanmaktan da çekinmiyor. Türkiye’nin, NATO’ya yeni üye kabulünde veto hakkı bulunduğundan Atina’nın talebinin karşılık bulma ihtimali bulunmuyor.