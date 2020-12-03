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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’dan NATO’da haddini aşan talep

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’dan NATO’da haddini aşan talep
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini istedi.

Yunan dışişleri kaynaklarına göre, Dendias, Rum Yönetimi’nden başlayarak, AB’nin tüm üyelerinin NATO’ya dahil edilmesinin, Avrupa’yı güçlendireceğini savundu. Dendias, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden ötürü Türkiye’yi de şikayet etti.

Türkiye, AB üyesi Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanımıyor, gerektiğinde bu konuda NATO’da veto hakkını kullanmaktan da çekinmiyor. Türkiye’nin, NATO’ya yeni üye kabulünde veto hakkı bulunduğundan Atina’nın talebinin karşılık bulma ihtimali bulunmuyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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