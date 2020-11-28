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DHA-Fotoğraf:AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Yunanistan'dan Ege'de tehlikeli oyun! Girit'te test ettiler

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Yunanistan'dan Ege'de tehlikeli oyun! Girit'te test ettiler
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Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası’nda konuşlu bulunan Ruslar'a ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Yunanistan, Girit Atış Poligonunda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve ABD’den de askeri personel katıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

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