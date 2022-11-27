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Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni sayfa

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#Yunanistan#Dinleme Skandalı#Kostas Vaxevanis
Yunanistandaki dinleme skandalında yeni sayfa
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 22:11

Yunanistan’da casus yazılım "Predator" ile telefonları dinlendiği öne sürülen yeni isimler yayınladı. Yeni listede, Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ve İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu gibi önemli isimler de yer aldı.

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Yunanistan’da, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) önemli isimlerin cep telefonlarına "Predator" adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlediği yönündeki isimlere yenileri eklendi. Yunanistan’da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi tarafından yayınlanan yeni listede, Yunanistan’ın eski Emniyet Genel Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ve Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu'nun ismi yer aldı.

Bir önceki iki listede, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamlarının isimleri yer almıştı.

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HABERİ YAYINLAYAN GAZETECİ İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Documento gazetesinin sahibi ve başyazarı Kostas Vaxevanis imzası ile yer alan haberin ardından, Atina Yüksek Mahkeme Savcısı, Kostas Vaxevanis’i ifade vermeye çağırmıştı. Vaxevanis’i ifadeye çağıran Yargıtay Savcısı Isidoros Dogiakos’un, iddialarla ilgili bir ön ceza soruşturması amacıyla Vaxevanis’i ifadeye çağırdığı aktarılmıştı.

Öte yandan dinleme skandalının patlak vermesinin ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, 5 Ağustos’ta istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunmuştu. Kontoleon’un istifasının hemen ardından Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifa etmişti.

 

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#Yunanistan#Dinleme Skandalı#Kostas Vaxevanis

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