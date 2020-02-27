Yunanistan’da Türk müftüye hapis cezası

Mete, 3 yıl içinde suç işlerse hapis yatacak. Mete 2016’da, Yunan ordusunda askerlik yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir askerin cenaze töreninde, Yunan devleti tarafından atanmış müftünün de bulunduğu ortamda cenaze namazı kıldırmıştı.

Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “AB üyesi bir ülkede, seçilmiş müftü cenaze namazını kıldırdığı için hapis cezası alıyor! Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip veya bir haham bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır?” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, “Hapis cezası Batı Trakya’daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzluklara somut bir örnektir” dedi.