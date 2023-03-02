Yunanistan’da tren faciası: 43 ölü... Perastika yitona... Geçmiş olsun komşu

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Yunanistan dün büyük bir trajediyle sarsıldı. Atina’dan salı akşamı saat 20.30’da hareket eden yolcu treni, Yunanistan’ın başkentinden yaklaşık 380 kilometre mesafede bulunan Larisa kentinin Tembi mevkiinde, Selanik’den Larisa’ya gitmekte olan yük treniyle sabah saatlerinde çarpıştı. 342 yolcusu ve 10 kişilik mürettebatı bulunan tren, saate 80 kilometre hızla giderken aynı hattaki trene fren bile yapamadan çarptı. Kazada, yolcu treninin dört, yük treninin de üç vagonu raydan çıktı. Kazanın ardından yolcu treninin 3 vagonu alev aldı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan bir vagon, diğer iki vagonun üzerine çöktü. Vagonlar hurda yığınına döndü. Feci kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 6’sı ağır olmak üzere en az 72 kişi yaralandı. Ölü sayısının artması beklenirken yaklaşık 20 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

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Kaza sonrası raydan çıkan vagonlar yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri ve onlarca ambulans olay yerine sevk edildi. 150 itfaiyeci ile kurtarma ekipleri sabaha kadar yolcu treninde sıkışmış kişileri kurtarmaya çalıştı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA TESTİ

Kurtarma ekipleri, kaza bölgesinde yanmış insan uzuvları topladı. Larisa’daki hastanelere götürülen cansız bedenlerin büyük bölümü tanınmaz halde olduğundan, cenazelerin kimlik tespiti için DNA testleri yapılacak. Öte yandan yaralılar için kan bağışı kampanyası da başlatıldı. Kazadan sağ kurtulanlar “Vagonlarda panik yaşanıyordu. Uykularından büyük bir sarsıntı ile uyanan insanlar canlarını kurtulmak için pencerelerin camlarını kırıp dışarı fırladı. Koridorda kanlar içinde yardım isteyen insanlar vardı” diye konuştu.

FECİ KAZADA İNSAN HATASI

Kaza muhtemelen ihmalden kaynaklandı. Tutuklanan Larisa nöbetçi istasyon şefinin ifadesinde, kazadan önce başka bir küçük trenin geçmesi için demiryolu raylarını değiştiren makasları hareket ettiren mekanizmayı çalıştırdığını, ancak tekrar eski haline döndürmeyi unuttuğunu, böylelikle yolcu treninin yanlış raya girdiğini söylediği ileri sürüldü.

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ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Kazanın gerçekleştiği bölgeye giden Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Büyük bir trajedi yaşadık. Olayın nedenleri mutlaka ortaya çıkacaktır. Bir daha tekrarlanmaması için de ne gerekiyorsa yapılacaktır” şeklinde konuştu. Kazanın ardından Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis ise istifa etti. Görevden ayrıldığını Twitter hesabından duyuran Karamanlis, “Demiryollarını geliştirmek için son 3.5 senede çok şey yapsak da bu kazayı önlemeye yetmedi” ifadelerini kullandı.

YOLCULAR ÇOĞUNLUKLA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

Feci kazada ölen ve yaralananların büyük çoğunluğunun, dini bayram nedeniyle tatilden dönen üniversite öğrencileri olduğu açıklandı.

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Yanan vagonlardan çıkarılan cesetlerin büyük bölümü tanınmaz halde olduğundan, cenazelerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacak.

DEPREMİ HATIRLATTI

Trenlerdeki yolcuların ve mürettebatın yakınları Larisa ve Selanik hastanelerine akın etti. Hastanelerde trajik sahneler yaşandı. Yunan televizyonları, gerek Kaza yeri, gerekse hastanelerdeki manzaraların, Türkiye’de 6 Şubat depremini hatırlattığını belirtti. Yunanistan’da daha önce 1968 yılındaki tren kazasında 34 kişi, 1972’deki tren kazasında ise 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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Dendias, deprem sonrası Türkiye’ye gelerek Çavuşoğlu ile afet bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ı arayarak taziyelerini bildirdi. Dendias, dayanışma için Çavuşoğlu’na teşekkür etti.