Yunanistan'da seçim sonuçları belli oluyor... Miçoktakis’in partisi önde

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Yunanistan’da yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erdi. Altı anket kuruluşu tarafından yayınlanan ortak sandık çıkış anketine göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi’nin (ND) oyların yüzde 36 ila 40’ını alarak seçimi önde bitirmesi bekleniyor.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 48

Ankete göre, Aleksis Çipras’ın liderlik ettiği Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak’ın (SYRIZA) oyların 25 ila 29’unu, Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 9,5 ila 12,5’ini, Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 6 ila 8’ini, Helen Çözümü’nün (EL) oyların yüzde 3,5 ila 5,5’ini, Avrupa Gerçekçi İtaatsizlik Cephesi’nin (MeRA25) oyların yüzde 2,5 ila 4,5’ini ve Özgürlük Rotası’nın oyların yüzde 2,2 ila 4,2’sini alması bekleniyor. Seçime katılan 36 partiden ancak 7’sinin yüzde 3 barajını aşma ihtimali bulunuyor.

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Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nın, yerel saatle 20.30 itibarıyla resmi olmayan ilk sonuçları açıklaması beklenirken, seçime katılım oranının yüzde 48,74 olduğu bildirildi.

İLK TURDA HÜKÜMET KURULAMIYOR

İlk turda nisbi seçim sistemine göre hiçbir partinin yüzde 46 ile tek başına hükümet kuracak kadar oy alması beklenmezken, seçimin ikinci turunun haziran sonu ya da temmuz ayı başlarında bu kez salt çoğunluk sistemiyle tekrarlanması bekleniyor. Salt çoğunluk sistemine göre, bir partinin oyların yüzde 38’ini alarak tek başına hükümet kurabilecek.

Öte yandan Yunanisran seçim yasalarına göre, nisbi seçim sistemi ile de partiler arasında işbirliği yapılarak hükümet kurulabiliyor.