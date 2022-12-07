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Yunanistan’da Romanlar polis şiddetine isyan etti

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#Yunanistan#Roman#Polis
Yunanistan’da Romanlar polis şiddetine isyan etti
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Benzin parasını ödemeyip aracıyla kaçan 16 yaşındaki Roman, polisin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Selanik’te Romanlar protesto için lastik yaktı. Atina’da da gösteriler yapıldı.

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Yunanistan’ın Selanik kentinde bir yakıt istasyonundan aracına doldurduğu 20 Euro’luk benzin ücretini ödemeyip kaçan 16 yaşındaki Roman’ın, polislerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanması, Yunanistan’da yoğun protesto gösterilerine yol açtı. Selanik’in Diavata ilçesindeki bir yakıt istasyonundan, kullandığı araca 20 Euro’luk benzin doldurup kaçan Kostas Frangulis’i, istasyon sahibinin ihbarı üzerine kovalayan motosikletli polisler, bir süre sonra araca ateş açtılar.

Polis kurşunlarından birinin başına isabet ettiği ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığını açıklanan Frangulis’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Ağır yaralanan Roman’ın babası, “Polis, 20 Euro’luk benzin çaldı diye oğlumu vurdu. Oğluma niye ateş ettiler? Plaka numarasını alıp daha sonra gerekli işlemleri yapabilirlerdi” dedi. Polis Teşkilatı’nın (ELAS)açıklamasında ise 16 yaşındaki Roman’ın durması için uyarılara aldırmayıp, aracını tehlikeli şekilde motosikletli polislere doğru sürdüğü, bunun üzerine de bir polisin önce havaya, sonra da araca doğru 2 el ateş ettiği belirtildi.

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CİNAYET SUÇLAMASI

Ateş eden 34 yaşındaki Polis memuru, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. Selanik’teki Romanlar önce hastanenin, sonra da ateş açan polis memurunun ifadesinin alınmak üzere sevk edildiği savcılık binası önünde protesto gösterileri yaptılar. Araç lastikleri ve çöp bidonlarını ateşe vererek, Selanik dışındaki Egnatia otoban yolunu saatlerce trafiğe kapattılar. Park halindeki bazı araçları da tahrip ettiler. Atina ve Patras şehirlerinde de anarşistler protesto gösterileri düzenlendi.

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#Yunanistan#Roman#Polis

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