Yunanistan’da form doldurmadan sokağa çıkılmıyor

Yunanistan, koronavirüs nedeniyle benzerine az rastlanır bir ‘sessizliğe’ büründü. Kafelerden ve tavernalardan çıkmayan, güneşli havalarda sahillere akın eden Yunan halkı, adeta başka bir gezegene ışınlanmış gibi...

Sokağa çıkan hemen herkes, eski alışkanlıklarının aksine, üzerinde kimlik taşıyor. Evden çıkmak isteyen kişiler, gerekçesini belirttiği bir form dolduruyor ve bunu sivil savunma birimlerine iletiyor. Devlet dairesinde resmi işler, banka ya da hastane işleri, gıda alışverişi ve yardıma muhtaç birini ziyaret için halkın sokağa çıkmasına izin veriliyor. Bunlar dışındaki gerekçeler de köpek gezdirmek ve spor yapmak olarak belirtilebiliyor.

HALK SAYGILI

Kuyrukta beklemeyi sevmeyen ve neredeyse her şeye itiraz etmesiyle ün salan Yunanlar, gelen kısıtlamalarla birlikte, daha disiplinli, sabırlı, nazik ve sağduyulu davranmaya başladı. Marketlerde halk, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor. Antibakteriyel malzemelerin ve maskelerin neredeyse hiç bulunmadığı eczanelerde de bu durum aynı şekilde...

BİR GRUP KURALLARA UYMUYOR

Ama küçük bir azınlık kurallara uymamakta ısrar ediyor. Örneğin, geçen hafta sonu binlerce sokağa çıkma bildirimlerinin gerekçesi aynıydı: “Yazlık evimin su borusu patladı!” Polis 10 günde yasakları delen 15 bin kişiye 150’şer Euro (1.100 TL) para cezası kesti.

Koronavirüs adeta her şeyi unutturdu. Hatta Türkiye’yi bile. Daha bir ay öncesine kadar sabah akşam konuşulan Türkiye-Libya anlaşmalarını, sığınmacılar ile Meriç hududunda yaşananları artık pek hatırlayan yok. Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün ülkesindeki durumu “Ölçülü de olsa umut verici. Eğer nisan ayında tedbirlerin uygulanmasında gevşeme olursa, bunun bedelini ağır öderiz” diye özetledi.

GEMİNİN ÜÇTE BİRİ POZİTİF ÇIKTI

21 Mart'tan beri Pire Limanı açıklarında karantinada bekletilen ve içinde 152'si Türkiye vatandaşı, toplam 380 kişinin bulunduğu 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisinde yapılan COVID-19 testlerinin 119'u pozitif çıktı. Test sonuçları negatif çıkanlar Atina'da bir otele nakledilerek burada 14 gün karantina altında tutulacak. COVID-19 hastalarının tedavisinin ise gemide yapılacağı açıklandı.