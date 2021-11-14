Yunanistan’da da benzer hikâyeler: Kadınlar hep eş sevgili kurbanı

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CİNAYETLERİN çoğu kıskançlık ya da terkedilmek yüzünden işlendi. Kurbanların yakınları, hem polisin aile içi şiddete gerekli ilgiyi göstermemesinden, hem de yasaların ağır cezalar öngörmemesinden şikâyetçi. İşte o kadınların hikâyeleri:

BAHANELER AYNI

Vasiliki: 17 Ocak’ta Girit adasında bir Norveçli, (48) birlikte yaşadığı 3 çocuklu Vasiliki’yi 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil, kadını eski eşinden kıskandığını söyledi.

Konstantina: 5 Nisan’da 30 yaşındaki D.R. yediği dayağa dayanamayıp 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte babaevine yerleşen 28 yaşındaki eşi Konstantina Tsapa ve ağabeyi Yorgo’yu bıçaklayarak öldürdü.

Karolain: 11 Mayıs’ta pilot Babis Anagnostopulos (32), bebeklerinin gözü önünde eşi Karolain’ı (20) yastıkla boğdu. Cinayete soygun süsü verdi. Sonunda boşanmak istediği için eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Eleni: 4 Haziran’da, Pire’de 2 çocuk, 2 torun sahibi 64 yaşındaki Eleni, evinden çıkarken 75 yaşındaki eski eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Katil, para için öldürdüğünü söyledi.

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KATİLLER TANIDIK

Garufalia: 16 Haziran’da, Folegandros adasında tatil yapan Garufalia’nın (26) cesedi denizde bulundu. 30 yaşındaki erkek arkadaşı, kavga ettiklerini, sonra da kadını kayalıktan denize attığını itiraf etti.

Anisa: 30 Temmuz’da, Arnavut asıllı Anisa (30), Atina’daki evinde 39 yaşındaki eşi tarafından 20 yerinden bıçaklandı. Arnavut asıllı katil, “Beni aldattığından şüphelendim” iddiasında bulundu.

3 Ağustos’ta, Larisa şehrinin Sotiriça kasabasında N.T. (54) çalıştığı lokantaya giderek, ayrı yaşadığı 43 yaşındaki eşini tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü. Eşini boşanma davası yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Stavrula: Girit adasında 47 yaşındaki kadın, kızının gözü önünde av tüfeğiyle öldürüldü. 49 yaşındaki katil sonrasında intihar etti. Kadının arkadaşlık teklifini reddettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

KISKANÇLIK, ÖFKE

Eleni: 23 Ağustos’ta Gürcistanlı Eleni (55), Selanik’teki evinde kanlar içinde ölü bulundu. Bıçaklandığı anlaşılan Eleni’nin memleketlisi olan 48 yaşındaki erkek arkadaşı ortadan kayboldu.

Monica: 4 Eylül’de, Kiparisia ilçesinde, Romanyalı Monika Gius’un (42) cesedi kaldığı evin avlusunda, üstü çimento ile kapatılmış çukurda bulundu. Interpol aracılığıyla Romanyalı sevgilisi aranıyor.

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Dora: 22 Eylül’de, Rodos adasında, Dora (32) öğretmen, kıskançlık yüzünden ayrıldığı eski erkek arkadaşı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

1 Ekim’de Ververonta kasabasında, 78 yaşındaki A.S, 75 yaşındaki eşini boğarak öldürdükten sonra intihar etti.

Nektaria: 29 Ekim’de, Girit adasında 4 çocuk annesi Nektaria (48), ayrı yaşadığı 54 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

10-12 YIL YATIP ÇIKIYORLAR

Yunanistan’da ceza kanununda aile içi şiddet ile ilgili ayrı bir madde bulunmuyor. Failler, mahkemelerde, savunmalarını genellikle, planlı hareket etmedikleri ve “tutku cinayeti” işlediklerine dayandırıyorlar. Cezalar, 15 yıl ile müebbet hapis arasında değişiyor. Failler, iyi hal durumunda, 10-12 yılda serbest kalabiliyorlar.