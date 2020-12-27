Yunanistan’a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın tatbikat için Ege ve Doğu Akdeniz’de ocak ayı başından şubat ortasına kadar NOTAM yayınlamasına tepki gösterdi. Aksoy, “Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

KIŞKIRTICI ADIMLAR

Sözcü Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz’de yayınlanan NOTAM hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının önkoşulsuz açılması konusunda Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Aksoy, ancak Yunanistan’ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

ÇOK GENİŞ BİR SAHA

“Son örnek, Yunanistan’ın NOTAM’la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege’yi boydan boya ve Doğu Akdeniz’de çok geniş bir sahayı 4 Ocak’tan 26 Şubat 2021’e kadar kapatmasıdır” diyen Aksoy, Atina’yı sorumlu hareket etmeye çağırdı. Devletler, uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek durumları NOTAM yayınlayarak bildiriyor.

TÜRKİYE NAVTEX’İ SINIRLI TUTMUŞTU

Türkiye, hafta içinde Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni NAVTEX yayınlamıştı. Ancak NAVTEX’in altı aylık süreyi kapsaması ve Antalya Körfezi’nde Türkiye’nin karasularında sınırlı kalması AB çevrelerinde olumlu karşılanmıştı. Türkiye’nin bu adımı Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin başlaması açısından iyi niyet adımı olarak yorumlanırken Atina’nın geniş bir bölgeyi kapsayan NOTAM yayınlaması tepki çekiyor.