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Yunanistan o sığınmacıları sonunda buldu

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#Yunanistan#Sığınmacı#Meriç
Yunanistan o sığınmacıları sonunda buldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS), Yunan topraklarında olmadıklarını öne sürdüğü Meriç’te bir adacıkta mahsur kalan 38 Suriyeli sığınmacıyı kamuoyunun yoğun baskıları sonucunda dokuzuncu günde buldu.

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ELAS geçen pazartesi akşamı yedisi çocuk ve biri hamile dokuz kadının da aralarında bulunduğu 38 sığınmacının Meriç Nehri’nin Yunan tarafında Lavarion bölgesinde bulunduklarını, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve göçmen kampına götürüldüklerini açıkladı.

TRAJİK ÖLÜM

ELAS’ın açıklamasında, Yunan güvenlik unsurlarının ısrarla “Türk toprağı” olduğunu öne sürdüğü, buna karşı sivil toplum örgütlerinin “Yunan toprağı” olduğunu söyledikleri adacıktan 4 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi. Açıklamada, sığınmacıların adacıktan bulundukları noktaya kadar nasıl gittikleri konusunda soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Bu arada, Suriyeli sığınmacılar arasında bulunan ve akrep sokmasından hayatını kaybeden 5 yaşındaki Meryem’in cesedinin ise günlerce suda tutulduktan sonra, annesinin de rızası ile cumartesi günü adacıkta toprağa verildiği öğrenildi.

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TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, dün yine sözkonusu adacığın “Türk toprağı” olduğunu iddia etti ve Türk unsurlarının, Suriyeli sığınmacıları bu adacıktan alarak Meriç nehrinin Yunan tarafında kalan Lavarion bölgesine bıraktıklarını öne sürdü.

ZULÜM 14 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Yunan Efsyn gazetesine göre, yaklaşık 50 Suriyeli sığınmacı 14 Temmuz’da Meriç’te Yunan topraklarına geçtiklerinde Yunan Güvenlik unsurları tarafından dövüldü. Sığınmacılardan biri aldığı darbelerden hayatını kaybetti. Erkek sığınmacılardan ikisi boğuldu. Adacıkta bekletilen sağınmacılar, 26 Temmuz’da Türkiye’ye geri itilmek istendi.

 

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#Yunanistan#Sığınmacı#Meriç

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