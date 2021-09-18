Yunanistan Navtex sezonunu açtı

Haberin Devamı

DOĞU Akdeniz’de oldu-bittiler yaratma emellerinin peşinde koşan Yunanistan, bir bölümü Türk kıta sahanlığını da kapsayan yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan etti. Türkiye de Yunanistan’ı uyaran bir NAVTEX ile yanıt verdi.

NAVTEX İLE YANIT

Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi’ne bağlı Girit’teki Kandiye (İraklion) İstasyonu, yayınladığı 601/21 sayılı NAVTEX ile “Nautical Geo” araştırmalar gemisinin, 16-22 Eylül tarihleri arasında Girit ve Kasos adalarının doğusunda, bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğini duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Başkanlığı’nın Antalya istasyonu ise 821/21 sayılı NAVTEX ile Yunanistan’a cevap verdi.



Yunanistan’ın yeniden bölgeye yollama kararı aldığı Nautical Geo gemisi, Aralık 2018’de Kıbrıs’ın batısında Türk deniz yetki alanına girmeye teşebbüs etmesi üzerine Türk deniz kuvvetlerinin hamleleri ardından bölgeden ayrılmıştı.

TÜRK KITA SAHANLIĞI

Haberin Devamı

Türk NAVTEX’inde Yunanistan’ın yayınladığı NAVTEX’te gösterilen sahanın bir bölümünün, 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğu vurgulandı. Aynı NAVTEX’te ayrıca “Türk deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetleri, ilgili Türk makamları ile koordine edilmelidir” denildi.

BM’YE BİLDİRİLMİŞ BÖLGE

Türkiye, 27 Kasım 2019’da Libya ile Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladıktan dört ay sonra, kıta sahanlığı sınırlarını BM’ye bildirmişti. Malta bandıralı “Nautical Geo” araştırma gemisi, temmuz ayında Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kiralandı. Geminin “Doğu Akdeniz Boru Hattı”nın (EastMed) geçeceği güzergâh ile ilgili ön araştırma yapmak amacıyla kiralandığı belirtildi.