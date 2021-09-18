Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akayın olaylı gecesiŞafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi#Şafak Pekdemir
‘Aday sayısı sorun yaratmaz’‘Aday sayısı sorun yaratmaz’#Millet İttifakı
Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Ev sahibi eski kiracıya Ya yüksek kira öde ya çık diyebilir mi Sorularla kira rehberiEv sahibi eski kiracıya 'Ya yüksek kira öde ya çık' diyebilir mi? Sorularla kira rehberi!#Kira
Apple şaşırtmadıApple şaşırtmadı#Apple
Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydiGolün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi#Pelkas
Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördüKim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördü!#Kim Min-Jae
Portakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecekPortakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecek!#Örnek
Vahşi cinayetin kurbanı TürkVahşi cinayetin kurbanı Türk#Cinayet
Yunanistan Navtex sezonunu açtıYunanistan Navtex sezonunu açtı#Yunanistan
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan Navtex sezonunu açtı

#Yunanistan#NAVTEX#Türkiye
Yunanistan Navtex sezonunu açtı
Yorgo KIRBAKİ

Yunanistan, sakin geçen yaz mevsiminin ardından Türkiye ile ‘NAVTEX savaşı’nı yeniden başlattı. Atina’nın Türk kıta sahanlığını da kapsayan NAVTEX yayınlanmasına Türkiye anında tepki gösterdi.

Haberin Devamı

DOĞU Akdeniz’de oldu-bittiler yaratma emellerinin peşinde koşan Yunanistan, bir bölümü Türk kıta sahanlığını da kapsayan yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan etti. Türkiye de Yunanistan’ı uyaran bir NAVTEX ile yanıt verdi.

NAVTEX İLE YANIT

Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi’ne bağlı Girit’teki Kandiye (İraklion) İstasyonu, yayınladığı 601/21 sayılı NAVTEX ile “Nautical Geo” araştırmalar gemisinin, 16-22 Eylül tarihleri arasında Girit ve Kasos adalarının doğusunda, bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğini duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Başkanlığı’nın Antalya istasyonu ise 821/21 sayılı NAVTEX ile Yunanistan’a cevap verdi.

Yunanistan Navtex sezonunu açtı
Yunanistan’ın yeniden bölgeye yollama kararı aldığı Nautical Geo gemisi, Aralık 2018’de Kıbrıs’ın batısında Türk deniz yetki alanına girmeye teşebbüs etmesi üzerine Türk deniz kuvvetlerinin hamleleri ardından bölgeden ayrılmıştı.

TÜRK KITA SAHANLIĞI

Haberin Devamı

Türk NAVTEX’inde Yunanistan’ın yayınladığı NAVTEX’te gösterilen sahanın bir bölümünün, 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğu vurgulandı. Aynı NAVTEX’te ayrıca “Türk deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetleri, ilgili Türk makamları ile koordine edilmelidir” denildi.

BM’YE BİLDİRİLMİŞ BÖLGE

Türkiye, 27 Kasım 2019’da Libya ile Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladıktan dört ay sonra, kıta sahanlığı sınırlarını BM’ye bildirmişti. Malta bandıralı “Nautical Geo” araştırma gemisi, temmuz ayında Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kiralandı. Geminin “Doğu Akdeniz Boru Hattı”nın (EastMed) geçeceği güzergâh ile ilgili ön araştırma yapmak amacıyla kiralandığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#NAVTEX#Türkiye