Yunanistan kara ve deniz sınırlarını açıyor

Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Meriç’te Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies ve İpsala’nın karşısındaki Kipi hudut kapılarının yarından itibaren açılacağını söyledi. Peças ayrıca “Çarşambadan itibaren yurtdışından gelen tüm gemilerin Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verilecek” dedi. Kastanies hudut kapısı, sığınmacı akını üzerine geçen 28 Şubat’ta kapatılmış, Kipi hudut kapısı ise mart ayında koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu. Türk sahilleri ile Ege adaları arasındaki gemi seferleri de koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu.

GEÇİŞLER BELİRSİZ

Ancak Yunan Hükümet Sözcüsü’nün açıklamalarına rağmen Türk vatandaşların kara ve deniz yoluyla Yunanistan’a geçip geçemeyecekleri belirsizliğini koruyor. Yunanistan Skai televizyonu hudut kapılarının “Türk vatandaşlarına açılmayacağını” belirtirken, Yunan kaynaklar ise dün gece geç saatlerde “Sınırların açılacağı 3. ülkeler konusunda AB’nin kararlarının uygulanacağı” bilgisini paylaştı.