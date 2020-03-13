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Dünya
Yorgo KIRBAKİ
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Yunanistan ilk kurbanını verdi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan ilk kurbanını verdi
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YUNANİSTAN’da koronavirüsün ilk kurbanı, 66 yaşındaki emekli öğretmen Manolis Agiomirgianakis oldu.

Şimdiye dek 99 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu kişiler arasında, Olimpiakos ve İngiliz Notingham Forest takımlarının sahibi Vangelis Marinakis de bulunuyor. Atina yönetimi, okulları ve mahkemeleri 14 gün tatil etti. Yunanların 1821’de Osmanlı’ya karşı ayaklanmasının yıldönümü olan 25 Mart için planlanan askeri geçit törenleri de iptal edildi.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, Yunan kilisesinin ısrarla tedbir almaması üzerine “Kiliseler de kapalı mekânlardır” diyerek vatandaşları evlerinde ibadet etmeye çağırdı. Miçotakis ayrıca “Gençler bir süre büyükanne ve büyükbabalarınızı ziyaret etmeyin” diye tavsiyede bulundu.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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