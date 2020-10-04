Yunanistan ile NAVTEX restleşmesi

Türkiye, NATO ve AB’nin lokomotifi Almanya’dan Doğu Akdeniz’de diyalog için önemli açıklama ve adımlar gelirken, Yunanistan yayınladığı iki ayrı NAVTEX’le gerginlik politikasından yana olduğunu ortaya koydu. Atina’nın atış eğitimleri gerekçesiyle Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX yayınlamasına, Türkiye de anında iki ayrı NAVTEX’le karşılık verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın muhtemelen 8 Ekim’de Bratislava’da bir araya gelmesi beklenirken Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi’ne bağlı Girit’teki Kandiye İstasyonu, 8-20 Ekim tarihleri arasında askeri tatbikatlar düzenleneceği gerekçesiyle, Meis adası açıklarını (biri 30 mil diğeri daha uzak mesafede) kapsayan sahalar için iki NAVTEX (denizcilere duyuru) yayınladı.

TÜRKİYE’DEN KARŞILIK

Yunanistan’ın bu hamlesine Türkiye karşı NAVTEX’lerle yanıt verdi. Türkiye’nin 6 Ekim ve 8 Ekim için yayımladığı NAVTEX’lerde koordinatlar verildi ve atış eğitimi yapılacağı kaydedildi.

Güvenlik kaynakları Yunan tarafının gerginlik politikasından yana tutum takınmasının üç ana nedenini, “BM’nin Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı tescil etmesi, Yunanistan’ın Libya’da yatırım yaptığı darbeci Hafter’in devre dışı kalacağının anlaşılması ile NATO ve AB’nin Türkiye’nin diyalog çağrılarına destek vermesi” olarak sıraladı. Yunan NAVTEX’lerinin çözüme değil gerginliğin artmasına neden olacağını ifade eden kaynaklar, Türkiye’nin sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu hatırlattı.

KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ

Türkiye’nin çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini ifade eden kaynaklar, buna karşılık Yunanistan’ın diyalog masasını devirme gayreti içinde olduğunu vurguladı. Aynı kaynaklar Yunanistan’ın bu tutumunun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in hafta başında önce Ankara, daha sonra Atina’ya yapacağı ziyaret öncesine denk gelmesine de dikkat çekti.