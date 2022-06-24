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Yunanistan, Girit üssünü genişletiyor

#Yunanistan#Girit Üssü#Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos
Yunanistan, Girit üssünü genişletiyor

Yunan deniz ve kara kuvvetlerinde yeni tesis inşası, modernizasyon ve mühimmat satın alımını öngören, 800 milyon Euro değerindeki 13 proje için düğmeye basıldı.

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Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, deniz kuvvetleri için 7, kara kuvvetleri için de 6 projeyle ilgili parlamento silahlanma ve sözleşme komisyonundan onay aldı. Bu çerçevede, Girit adasının Suda mevkinde bulunan Yunan deniz üssü, 190 milyon Euro harcanarak, yeni tesisler de inşa edilmek suretiyle genişletilecek.

TÜRKİYE’YE KARŞI

Hedef, 2019’da Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası ve 2020’de Doğu Akdeniz’de yaşanan Oruç Reis krizinden sonra önemli bir konuma gelen Girit’teki deniz üssünün, Yunan donanmasının yarısının barındırabilmesi.

İKİNCİ BÜYÜK ÜS

Yunan kurmaylar, Atina yakınlarındaki Salamina adasından sonra ülkenin ikinci büyük deniz üssünün Girit’te olacağını belirttiler. Girit adasının Suda körfezinin bir ucunda Yunan, diğer ucunda da ABD deniz üssü bulunuyor. Onaylanan diğer projeler ise şunlar:

S-70 Aegean Hawk tipi helikopterlerin modrenizasyonu için 160 milyon Euro.

RM-70 tipi çoklu roketatar sistemlerinin modernizasyonu için 90 milyon Euro.

122 mm’lik roket sistemlerinin modernizasyonu için 80-90 milyon Euro.

30 bin adet 122 mm’lik tank mermisi satın alımı için 150 milyon Euro.

Apache tipi helikopterlerde kullanılan Hellfire tipi füzelerin satın alımı için 20 milyon Euro.

 

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#Yunanistan#Girit Üssü#Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos

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