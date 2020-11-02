Yunanistan ‘deprem diplomasisi’ istiyor

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Peças, Skai televizyonundaki demecinde, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırmalar gemisinin Doğu Akdeniz çalışmaları ile ilgili olarak yayınladığı 1-14 Kasım tarihleri arasında geçerli yeni Navtex (denizcilere duyuru) ile ilgili bir soruyu cevaplandırırken şunları söyledi: “21 yıl önce başlayan ‘deprem diplomasisi’ Türk-Yunan ilişkilerinde yumuşama ve barış sağladı. Buna karşı “Navtex diplomasisi” gerginliğe ve çekişmeye yol açıyor. Bunlardan kaçınmalıyız. Ege’deki deprem üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis arasındaki mesaj teatisi, halkların işbirliği istediklerini göstermektedir. Tahrik eden, çekişmelere yol açan konuları bir tarafa bırakalım. Kimse çekişme, gerginlik istemiyor.”

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Sözcü Peças, iki ülke dışişleri heyetleri arasında istikşafi görüşmelerin başlatılmasını beklediklerini de kaydetti.