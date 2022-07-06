Yunanistan ABD’den İHA ve 74 adet çıkarma aracı satın alıyor

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ABD yapısı MQ-9 tipi İHA’ların uçuş menzillerinin 1850 kilometre olduğu, 27 saat havada kalabildikleri ve 15 kilometre yüksekliğe kadar uçabildikleri belirtildi. Yunan kurmaylara göre, bu İHA’lar Ege ve Doğu Akdeniz’i sürekli izleyecek. AAV-7 tipi zırhlı araçlar ise bakımı ABD’de yapıldıktan sona Yunanistan’a sevk edilecek. AAV-7 araçları en fazla 25 deniz piyadesi taşıyabiliyor. 37 km kadar menzili olduğu belirtilen bu araçların, gemi kıyıya fazla yanaşmadan sahile çıkarma yapabileceği belirtiliyor.





