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Yunanistan ABD’den İHA ve 74 adet çıkarma aracı satın alıyor

#Yunanistan#ABD#Silah
Yunanistan ABD’den İHA ve 74 adet çıkarma aracı satın alıyor

Yunan parlamentosu silahlanma komisyonu, ABD’den 3 adet MQ-9 tipi insansız hava aracı (İHA) ve 74 adet kullanılmış AAV-7 tipi zırhlı amfibi hücum aracı satın alımını öngören 691 milyon Euro’luk projeleri onayladı.

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ABD yapısı MQ-9 tipi İHA’ların uçuş menzillerinin 1850 kilometre olduğu, 27 saat havada kalabildikleri ve 15 kilometre yüksekliğe kadar uçabildikleri belirtildi. Yunan kurmaylara göre, bu İHA’lar Ege ve Doğu Akdeniz’i sürekli izleyecek. AAV-7 tipi zırhlı araçlar ise bakımı ABD’de yapıldıktan sona Yunanistan’a sevk edilecek. AAV-7 araçları en fazla 25 deniz piyadesi taşıyabiliyor. 37 km kadar menzili olduğu belirtilen bu araçların, gemi kıyıya fazla yanaşmadan sahile çıkarma yapabileceği belirtiliyor.


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#Yunanistan#ABD#Silah

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