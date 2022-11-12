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Yunan Savunma Bakanı: Akar ile iyi ilişkilerim var

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#Yunanistan#Hulusi Akar#Nikos Panayiotopulos
Yunan Savunma Bakanı: Akar ile iyi ilişkilerim var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Yunanistan Savunma Bakanı Panayiotopulos, Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu çalışmaları çalışmaları kapsamında, Yunan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada “Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kişisel düzeyde iyi bir ilişkim, açık bir iletişim kanalım var” dedi.

BARIŞ VE İSTİKRAR

“Gerginlikler, hem iki ülke, hem de NATO’nun birliği için kötü bir şeydir. Bizim arzumuz, gerginliklerin azalması için çalışmaktır” diyen Panayiotopulos, Türkiye’nin Yunanistan’a karşı tehditlerde bulunduğunu ve “saldırgan bir retorik ile düşmanca bir dil kullandığını” iddia etti. Panayiotopulos, “Türk yetkililerin, Yunanistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri devam ederken diyalog yapmak, ikili ilişkileri daha iyi bir noktaya götürmez” şeklinde konuştu.
Türk ve Yunan halklarının iki ülke arasında iyi ilişkiler arzuladıklarını da kaydeden Panayiotopulos “Her iki ülkede de aşırıcı eğilimler var. Bölgede istikrarı, barışı ve kalkınmayı baltalamak isteyen bu aşırıcı eğilimlere fırsat vermemeliyiz” ifadesini kullandı.

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NATO ÜYELİKLERİ

Aynı toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımlcısı Miltiadis Varviçyotis ise Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ile ilgili siyasetinin, “Son derece verimsiz” olduğunu ileri sürdü. Yunanistan’ın, Rusya’ya karşı yaptırımları uygulamanın bedelini öderken, bu yaptırımları uygulamayan Türkiye’nin büyük maddi kazançlar sağladığını iddia etti.

Türk-Yunan ilişkileri için ise, “Türkiye ile iç siyasi kitlelere yönelik retoriğe dayalı bir ‘horoz dövüşüne’ girmek istemiyoruz. Hemen her gün ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ cümlesi ile noktalanan retorik de NATO’da işbirliği çerçevesi oluşturamaz” dedi. Toplantıda Türkiye’yi milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Ahmet Yıldız ve Ahmet Berat Çonkar temsil etti.

 

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#Yunanistan#Hulusi Akar#Nikos Panayiotopulos

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