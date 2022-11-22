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Yunan komutandan skandal sözler

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Yunan Komutan#Skandal
Yunan komutandan skandal sözler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türk yetkililerin “bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamalarını ima ederek Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türk yetkililerin “bir gece ansızın gelebiliriz” şeklindeki açıklamalarını ima ederek “Her kim ‘gelmeye’ teşebbüs ederse, ölümcül bir hataya düşer” diyerek gözdağı vermeye çalıştı.

ESKİ YUNAN’I ANDI

Floros, 21 Kasım “Silahlı Kuvvetler Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda, eski Yunanda Atinalıların, Yunan kent devletlerindeki müttefikleri ile birlikte asker ve silah gücü açısından kendilerinden çok daha güçlü olan Persleri yendikleri Maraton (M.Ö 490) ve Salamis (M.Ö 480) savaşlarına değinerek “Her kim gelmek gibi ölümcül bir hataya düşerse, karşısında yeni bir Maraton yeni bir Salamis bulacağını önceden bilmelidir” diye konuştu.

Yunanistan’ın coğrafi konumu nedeniyle, geçmişte çok kez başkalarının sahip olmak istediği bir ülke olduğunu belirten Floros, bu nedenle de güçlü silahlı kuvvetler bulundurduklarını söyledi. Floros, Yunan silahlı kuvvetlerinin, her zamankinden çok savaşmaya hazır durumda olduğunu da öne sürerek, “Biz barışı istiyoruz. Ancak barışı istiyorsan, savaş için de hazırlanmalısın” dedi. Floros mesajında ayrıca, ABD ve Fransa ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmalarına, Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle de geliştirilen askeri ilişkilere değindi.

 

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#Yunanistan#Yunan Komutan#Skandal

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