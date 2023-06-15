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Yunan gazete Erdoğan'ın A takımını yazdı... Dikkat çeken Türkiye analizi: Beşli Muhafız

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#Türkiye#Yunanistan#Dünya
Yunan gazete Erdoğanın A takımını yazdı... Dikkat çeken Türkiye analizi: Beşli Muhafız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 13:53

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısını ve Yeni Kabinesi'ni açıklamasının yankıları sürüyor. Dünya basının 'Erdoğan'ın A takımı' olarak tanıttığı yeni bakanlar ile ilgili Yunanistan'dan dikkat çeken bir analiz geldi.

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Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden Yunanistan yeni dönemde Atina'yı neyin beklediği sorusuna yanıt arıyor.

Ankara - Atina arasında esen dostluk rüzgarı devam ederken Yunan Kathimerini gazetesinden dikkat çeken bir analiz geldi.

Kathimerini yeni Erdoğan'ın yeni A takımını mercek altına aldı. Gazete Erdoğan'ın yanında yer alan en önemli 5 ismi açıkladı.

Yunan gazete 'Beşli muhafız' olarak nitelendirdiği listenin tepesinde yeni dışişleri bakanı Hakan Fidan yer aldı.

Yunan gazete Erdoğanın A takımını yazdı... Dikkat çeken Türkiye analizi: Beşli Muhafız

Manolis Kostidis imzalı haberde 'Siyasi analistler, Fidan'ın MİT'i ve onun hareket alanlarını, göreve geldiğinde kimsenin hayal bile edemeyeceği ölçüde geliştirdiğini savunuyorlar' denildi.

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Fidan'dan boşalan MİT Müsteşarlığı koltuğuna İbrahim Kalın'ın oturduğunu hatırlatan Yunan gazete Kalın'ın 'Erdoğan'ın bir başka sırdaşı' olduğunu yazdı.

Haberde Kalın ve Fidan için şu değerlendirmede bulunuldu;

'Kalın ve Fidan, başta telekonferans ve telefon görüşmeleri olmak üzere, Erdoğan'ın yabancı liderlerle görüşmelerinde hep birlikte oldular. ABD üniversitelerinde eğitim görmüş iki adamın da kendi alanlarında Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine yön vermeye devam etmesi bekleniyor.'

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'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin geleceğinde önemli rol oynayağını vurgulayan Kathimerini haberinde 'Yurtdışındaki büyük finans kuruluşlarında uluslararası bir kariyere sahip olan Şimşek'in gücü, ABD bankaları ve şirketlerinde uzun bir kariyere sahip olan 41 yaşındaki Gaye Erkan'ın Merkez Bankası yönetimini devralmasını istemesiyle gösterildi' ifadelerine yer verdi.

Kathimerini Erkan için ise şu değerlendirmede bulundu;

'Erkan Henüz 41 yaşında, Türkiye Merkez Bankası yönetimini devralan ilk kadın oldu. İlk hamlesi, yabancı rezervleri harcamayı durdurmak oldu. Bir sonraki adımın, faiz oranlarında artış olması bekleniyor.'

Yunan gazete Erdoğanın A takımını yazdı... Dikkat çeken Türkiye analizi: Beşli Muhafız

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Aynı haberde Savunma Bakanı Güler için ise şu değerlendirme yapıldı;

'Şimdiye kadar Silahlı Kuvvetlerin başında bulunan Türkiye'nin Savunma Bakanı Yaşar Güler, selefi Hulusi Akar kadar konuşkan biri olarak görülmüyor. Güler Bey güvenilir, yetenekli ve "sert" bir asker olarak görülüyor.'

Yunan gazete ayrıca 'Yetenekli ve sert bir asker olarak görülüyor ve önümüzdeki dönemde selefinden farklı bir taktik izleyeceği tahmin ediliyor' yorumunda bulundu.

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#Türkiye#Yunanistan#Dünya

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