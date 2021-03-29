Yunan basınından ilginç yorum: Biden ile Miçotakis, Trump ile Erdoğan gibi olabilir

Gazete manşet haberinde “Biden ile Miçotakis arasındaki kişisel ilişkilerin, Trump-Erdoğan ilişkileri gibi olması mümkün” yorumunu yaptı. Kathimerini iki liderin, Yunanların Osmanlıya karşı isyan başlatmalarının 200’üncü yılı dolayısıyla gerçekleşen görüşmede Türkiye ve Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını yazdı. Kathimerini “Biden, Kıbrıs konusunda iki ayrı devlet çözümüne karşı olduğunu söyledi” diye yazdı. Biden’in Miçotakis’e, “Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Yardım için buradayım” dediğini de öne sürdü. Kathimerini gazetesi, “Artık, Atina-Washington arasında en üst düzeyde bir iletişim hattı kuruldu. ABD, tekrar Doğu Akdeniz’e dönüyor. Biden ile Miçotakis arasındaki kişisel ilişkilerin, Trump-Erdoğan ilişkileri gibi olması mümkün” yorumunu yaptı.

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