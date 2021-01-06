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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunan Bakan’dan tuhaf çıkış: Akar’dan izin alacak değilim

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunan Bakan’dan tuhaf çıkış: Akar’dan izin alacak değilim
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Yunan To Vima gazetesi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un 2021’deki ilk ziyaretini Meis Adası’na gerçekleştireceğini yazdı.

Haberde, Panayotopulos’un geçtiğimiz günlerde “Yunanistan’ın egemenlik bölgesi dahilinde bulunan Meis’i ziyaret etmek için (Milli Savunma Bakanı) Hulusi Akar’dan izin alacak değilim.

Aynı şekilde Akar da, Türkiye’nin herhangi bir yerini ziyaret edecekse benden izin alacak değil” dediği öne sürüldü. Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, yılbaşı nedeniyle Rodos ve Meis’e giderek askeri birlikleri teftiş etmişti. Onikiadalar’ın, 1947 Paris Anlaşması uyarınca, askerden arınmış olması gerekiyor. Ancak Atina, 1974’den sonra Türkiye’den ‘tehdit’ gördüğü iddiasıyla bu adaları silahlandırmaya başlamıştı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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