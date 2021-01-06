Yunan Bakan’dan tuhaf çıkış: Akar’dan izin alacak değilim

Haberde, Panayotopulos’un geçtiğimiz günlerde “Yunanistan’ın egemenlik bölgesi dahilinde bulunan Meis’i ziyaret etmek için (Milli Savunma Bakanı) Hulusi Akar’dan izin alacak değilim.

Aynı şekilde Akar da, Türkiye’nin herhangi bir yerini ziyaret edecekse benden izin alacak değil” dediği öne sürüldü. Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, yılbaşı nedeniyle Rodos ve Meis’e giderek askeri birlikleri teftiş etmişti. Onikiadalar’ın, 1947 Paris Anlaşması uyarınca, askerden arınmış olması gerekiyor. Ancak Atina, 1974’den sonra Türkiye’den ‘tehdit’ gördüğü iddiasıyla bu adaları silahlandırmaya başlamıştı.