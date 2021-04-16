Yunan Bakan'dan şok tavır! Diyaloğa geldi, kavga çıkardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’un iki ülke arasındaki ilişkilerin çözümü için sıcak mesajlar vermesi, sorunların AB ve üçüncü taraflara gerek olmadan iki komşu arasında çözülebileceğini belirtmesine rağmen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalarda bulunarak ortamı gerdi. Yunan bakanın “Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse yaptırımlar tekrar gündeme gelecektir” sözleri üzerine Çavuşoğlu, Dendias’a sert yanıtlar verdi. Çavuşoğlu, “Ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının hakları hiçe sayıldığında gereken cevabı verdiğimizi gördünüz. Ama biz iki komşu olarak diyalogdan yanayız” dedi. Yunan hükümet kaynakları, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Dendias’ı hem Ankara’ya hareketinden önce hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra “Tahrik edilirsen gerektiği şekilde cevap ver” diye talimatlandırdığını söylediler. Yunan basını da toplantıda yaşananları okurlarına “Kameralar önünde sert çekişme” ifadeleriyle duyurdu.

PROVOKATİF SÖZLER

Çavuşoğlu’nun iki ülke ilişkilerinin yeniden rayına oturmasına vurgu yapan olumlu konuşmasından sonra söz alan Dendias’ın açıklamaları gerginliğe sebep oldu. Yunan bakan özetle şunları söyledi: “Kışkırtıcı söylemlerden uzak durmalıyız. Kıbrıs’la ilgili iki hafta sonra Cenevre’de beşli bir toplantı olacak. BMGK ve AB müktesebatına uygun şekilde sorunun çözümü, iki toplumlu federasyon. Türkiye’nin AB üyeliğini ve vize muafiyetini destekliyoruz. Ancak bunun için önce (Türkiye’nin) AB ilkelerine ve bütün ülkelerin hükümranlık ve egemenlik haklarına saygı duyması gerekir.” Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı mutabakata da değinen Dendias, “Yunanistan uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkını kullanmakta. Türkiye uluslararası deniz anlaşmasını kabul etmiyor ama AB kabul ettiği için artık bu bir AB müktesebatı” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN SERT ÇIKIŞ

Çavuşoğlu, Dendias’ın ortamı geren bu açıklamasının ardından, “İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama kabul edilemez ithamlarda bulunuldu. Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Libya’yla yapılan anlaşma konusunda AB’nin kınamasının anlam ifade etmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, “AB’nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü, yetkisi yoktur.Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendi belirlediği ve Birleşmiş Milletler’e (BM) kaydettirdiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürüyor. (Doğu Akdeniz’de) Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedirdir” ifadelerini kullandı. Yunan mevkidaşını iftar yemeğinde ağırlamasının ardından Kıbrıs’a giden Çavuşoğlu bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bilgilendirecek.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı Beştepe’de kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.



‘MAYISTA MISIR’A HEYET GİDECEK’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NTV’de yaptığı açıklamada Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin Türkiye’den bir heyeti ülkesine davet ettiğini belirterek, “Mayısın başında bir heyet gidecek. Daha sonra Şükri ile bir araya geleceğiz ve ilişkilerimizin normalleşmesi için neler yapmamız gerektiğini açık açık konuşacağız” dedi.

ABD İLE S-400 MESELESİ

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler hakkında Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken’la aynı masa etrafında görüştüklerini hatırlattı. S-400, FETÖ ve ABD’nin terör örgütlerine verdiği desteğin yanı sıra olumlu konuları da görüştüklerini belirterek “Tüm konularda bir yol haritası üzerinden ilerlenmesi gerektiği konusunda mutabıkız. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Hatta bir ‘non-paper’ dediğimiz kâğıdı da Amerika’ya verdik. Yani, Türkiye’nin görüşlerini belirten ve her iki tarafın da hangi adımları atabileceğini söyleyen bir belgeyi ABD’ye verdik” diye konuştu.

BIDEN ‘SOYKIRIM’ DERSE

Sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin ABD yönetiminden beklentilere dair ise Çavuşoğlu, geçmişte de ABD başkanlarının seçim vaatleri kapsamında bu konuyla ilgili konuştuğunu hatırlattı. Yeni ABD yönetiminin Türkiye-ABD ilişkilerinin öneminin farkında olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “ABD uluslararası hukuku dikkate alırsa (sözde Ermeni soykırımına dair) böyle bir karar vermez.” vurgusunda bulundu.

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