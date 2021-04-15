Son dakika... Skandalın perde arkası ortaya çıktı: Kukla gibi oynatmış!

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı.

Gazete, Dendias'ın dün ve bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden önce Miçotakis ile kapsamlı bir teatide bulunduğunu aktardı.

Ethnos gazetesi, Dendias'ın provoke edilmesi halinde, buna uygun şekilde karşılık vermesi konusunda açık talimat aldığını duyurdu.

Ancak toplantının dostça bir atmosferde başlaması ve Bakan Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki fikir ayrılıklarını diplomatik teamüller içinde ifade ettiği net bir şekilde görülürken, Nikos Dendias'ın saldırgan üslubu toplantının havasını bir anda değiştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

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