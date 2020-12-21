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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunan bakandan küstah mesaj

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunan bakandan küstah mesaj
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ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu kararda ülkesinin de rol oynadığını iddia etti.

Dendias “Parapolitika” ve “To Vima” gazetelerine verdiği demeçlerinde, ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması’nda geçen yıl yapılan değişiklikler (Girit’teki ABD Suda Üssü’nün genişletilmesi ve Dedeağaç limanında ABD’ye imtiyazlar) sayesinde ülkesinin, ABD’ye böyle bir adım atması için (Türkiye’ye yaptırım) gerekli altyapıyı sağladığını ileri sürdü. Dendias, “Yunanistan, ABD’ye stratejik açıdan Türkiye’nin esaretinden kurtulabilmesi olanağını sundu” dedi. Yaptırım kararından sonra Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiğini ve dengelerin değişeceğini söyleyen Dendias, “Bu kararın, Türk savunma sanayii ve Türk ekonomisine gerçek etkileri zaman içinde görülecektir” şeklinde konuştu.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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