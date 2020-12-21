Yunan bakandan küstah mesaj

Dendias “Parapolitika” ve “To Vima” gazetelerine verdiği demeçlerinde, ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması’nda geçen yıl yapılan değişiklikler (Girit’teki ABD Suda Üssü’nün genişletilmesi ve Dedeağaç limanında ABD’ye imtiyazlar) sayesinde ülkesinin, ABD’ye böyle bir adım atması için (Türkiye’ye yaptırım) gerekli altyapıyı sağladığını ileri sürdü. Dendias, “Yunanistan, ABD’ye stratejik açıdan Türkiye’nin esaretinden kurtulabilmesi olanağını sundu” dedi. Yaptırım kararından sonra Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiğini ve dengelerin değişeceğini söyleyen Dendias, “Bu kararın, Türk savunma sanayii ve Türk ekonomisine gerçek etkileri zaman içinde görülecektir” şeklinde konuştu.