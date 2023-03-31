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Yunan Bakandan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

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#Yunanistan#Türkiye#Hulusi Akar
Yunan Bakandan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 15:56

4 Nisan'da Hatay'ı ziyaret etmesi beklenen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Türkiye ziyaretine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım eli uzatan ve dayanışma mesajı veren ilk ülkelerden biri Yunanistan olmuştu.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Denidas'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, karşılıklı verilen dayanışma mesajları ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mart Yunan milli bayramı nedeniyle Başbakan Kiriakos Miçotakis’e gönderdiği kutlama mektubu iki ülke arasındaki buzların hızla erimesine neden oldu.

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye ve Yunanistan arasındaki pozitif hava sadece iki ülkede değil dünyada da dikkat çekerken dün Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

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Panagiotopoulos, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay'a ziyarette bulunacak ve sonrasında Bakan Akar ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

Yunan Bakandan dikkat çeken Türkiye açıklaması


"GERİLİMİN AZALDIĞI AŞİKAR"

Yunan televizyonu MEGA'nın programı Live News'e röportaj veren Panagiotopoulos, dikkat çeken ziyareti ile ilgili 'Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin azaldığı aşikar' yorumunda bulundu ve sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremler ve Yunanistan'daki tren faciası nedeni ile yaptığımız taziye görüşmelerinde mevkidaşım depremden etkilenen bölgeyi ziyaret etmemi önerdi. Bu teklifi kabul ettim ancak Paskalya ve seçimden önce uygun bir tarih bulunması gerekiyordu. Nihayet önümüzdeki haftayı seçtik. "

Yunan Bakandan dikkat çeken Türkiye açıklaması


"TÜRKİYE'YE TÜM FARKLILIKLARIMIZI ÇÖZMEK İÇİN GİTMİYORUM"

Yunan bakan verdiği röportajda Hulusi Akar ile kurduğu iletişime de değinerek ziyaretinin arka planını açıkladı.

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Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde tansiyonun düştüğüne dikkat çeken Panagiotopoulos bu durumun kalıcı olmasını arzuladığını belirtti ve "Bunu bir iletişim penceresi olarak görmeliyiz. Türkiye'ye tüm farklılıklarımızı çözmek için gitmiyorum ama sembolik bir mesaj vereceğim. Doğal afetler ve trajediler siyasi rekabetin üzerindedir ve gerilimi azaltmak için kaldıraç görevi görebilir." ifadelerini kullandı.

Yunan Bakandan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Panagiotopoulos'un Türkiye ile ilgili açıklamaları bugün neredeyse tüm Yunan gazetelerinde yer aldı. Yunan medyası ikili ilişkilerdeki yeni dönemi mercek altına alırken dün MGK sonrası verilen 'Yunanistan' mesajına da dikkat çekti
Yunan Bakandan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

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#Yunanistan#Türkiye#Hulusi Akar

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