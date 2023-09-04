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Yunan Bakan özel ulak oldu: Ankara’ya Rum mesajı

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#Kıbrıs Rum#Yerapetridis#Hristodulidis
Yunan Bakan özel ulak oldu: Ankara’ya Rum mesajı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 07:00

Kıbrıs Rum yönetiminin, yarın Ankara’ya gelecek Yunan Bakan Yerapetridis ile Türkiye’ye “iki devletli çözümden vazgeçin, Kıbrıs’ta çözüm için masaya oturalım” mesajı ileteceği belirtildi.

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Kıbrıs müzakerelerinin kendi çıkarları doğrultusunda federasyon temelinde ve bırakıldığı noktadan devam etmesini isteyen Rum yönetimi, yarın Ankara’da temaslarda bulunacak Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetridis’ten, ‘özel ulak’ olmasını istedi. Rum lider Nikos Hristodulidis’in, “Türkiye iki devletli çözüm politikasını değiştirsin, bu ay New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu açılışı sonrasında müzakerelere başlayalım, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) süreci de kolaylaşır’ mesajını verdiği belirtiliyor.

MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞECEK

Rum ve Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Rum lider Hristodulidis, Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetridis ile geçen hafta temasa geçerek, ‘özel ulak’ olmasını istedi. BM çerçevesindeki müzakerelerin Rumların masayı devirdiği İsviçre’deki Kıbrıs konferansında bırakıldığı noktadan ve federasyon temelinde devam etmesini isteyen ve Türkiye’nin de ‘iki devletli çözüm’ politikasından dönmesini isteyen Hristodulidis, bugün Lefkoşa’da İsrail-Yunanistan-Rum yönetimi üçlüsünün yapacağı görüşmede talepleri Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis’e de iletecek.

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İNGİLTERE’DEN DE İSTEDİ

Fileleftheros gazetesinin manşetten verdiği habere göre, Rum lider Hristodulidis, “Ankara’ya bizim mesajımızı götürür müsünüz?” talebini, sadece Yunanistan’dan değil, İngiltere ve AB’den de rica etti. Önümüzdeki günlerde Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanan İngiltere Dışişleri Bakanı Claverly ve AB Komisyonu heyetinin de Rum liderin mesajını iletmesi bekleniyor.

TÜRKİYE-AB RAPORU

Bu arada, Yunan Kathimerini gazetesi, AB’nin Dışişleri Bakanı konumundaki AB Komisyonu Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in, ekim ayında Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili özel rapor hazırlamaya devam ettiğini yazdı. Gazete, üst düzey AB yetkililerine dayanarak, raporda Kıbrıs sorununa kısa bir yer verileceğini, ancak Türkiye-AB ilişkilerinin Rumların istediği gibi Kıbrıs sorununa bağlanmayacağını bildirdi.

Yunan Bakan özel ulak oldu: Ankara’ya Rum mesajı

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TOY GÖRÜNÜYORDU SAKAL BIRAKTI

- Şubat ayındaki seçimlerde yeni Rum Başbakanı seçilen 49 yaşındaki Rum lider Nikos Hristodulidis, yerel medyada, fiziksel yapısının ‘genç ve toy’ göründüğü eleştirileri üzerine imaj değişikliğine gitti ve sakal bıraktı.

 

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#Kıbrıs Rum#Yerapetridis#Hristodulidis

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