Yunan bakan iddia etti: Mısır ile parsel sorunu halledildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır ile Doğu Akdeniz’deki “18’nci parsel sorunu”nun halledildiğini öne sürdü.

18’İNCİ PARSEL AÇIKLAMASI

Dendias, önceki gün Kahire’de mevkidaşı Semih Şükri ile görüştükten sonra gittiği Kıbrıs Rum Kesimi’nde, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama-sondaj çalışmaları için 24 parselde ruhsat ihalesi açan Mısır’ın, Türkiye’nin 13 Kasım 2019’da Birleşmiş Milletler’e de bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirlediği ve Atina’da büyük gürültü kopmasına neden olan 18’inci parsel hakkında açıklamalar yaptı.

BİZİM İÇİN ÇÖZÜLDÜ

Dendias, Mısır ile Yunanistan arasında samimi ve yakın ilişkiler bulunduğunu, bu ilişkilerin de, hem kendisinin mevkidaşı Şükri, hem Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile arasındaki kişisel dostluklara dayandığını belirterek “Parseller konusu tamamen tekniktir ve Mısır’ı ilgilendirmektedir. Yunan tarafı için aslı itibariyle sorun çözülmüştür” dedi.

YUNANİSTAN YAKINLAŞMAYA KARŞI

Yunan Dışişleri kaynakları ise “Mısır Petrol Bakanlığı, 18’inci parselin önemli bir bölümününü haritadan çıkardı. Kahire’deki Dendias-Şükri buluşmasında ayrıca, deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için Türkiye ile Mısır arasında herhangi bir görüşme yapılmadığı ve yapılması ihtimali de bulunmadığı dile getirildi” dediler. Atina’da dün Mısır Petrol Bakanlığı’nun yayınladığı belirtilen bir harita dolaştı. Öncekine kıyasla yeni haritada, 18’inci parselin büyük bölümünün çıkarılmış olduğu dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de 24 parselde ruhsat ihalesine çıkan Mısır’ın 18’inci parselde Türkiye’nin belirlediği deniz yetki alanı sınırını dikkate alması Atina’da paniğe neden olmuştu. Türk yetkililer ise Kahire’ye yönelik olumlu açıklamalarda bulunmuştu.