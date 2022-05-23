Yunan Bakan Dendias yine Türkiye’ye yüklendi

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Dendias, Real News gazetesinde yayımlanan demecinde ise şunları söyledi: “Sanırım, ABD yönetimi, Türkiye’nin güvenilir bir ortak olmadığını, mantık dışı taleplerde bulunduğunu ve kendi çıkarı için kuralları çiğnemekten çekinmediğini artık idrak etti. Komşunun (Türkiye) revizyonist eğilimleri var. Türkiye, NATO içinde ‘tuhaf’ bir ortak, revizyonizm, dış politikasının şu an en önemli unsuru.”



F-35 ALIM TAKVİMİ



Bu arada Yunanistan’ın 20 ila 24 adet beşinci nesil F-35 savaş uçağı satın alımı için ilk adımı temmuz ayında atması bekleniyor. İlgili “niyet mektubu”nun temmuz ayında ABD’ye gönderileceği ileri sürüldü. Ardından başlayacak müzakerelerin 18 ila 24 ay sürmesi, resmi siparişin verilmesi halinde de ilk F-35 uçağının 2028 yılı içinde teslim alınması hesaplanıyor. Uçakların toplam maliyetinin ise 3.5 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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