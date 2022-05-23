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Yunan Bakan Dendias yine Türkiye’ye yüklendi

#Yunanistan#ABD#Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunan Bakan Dendias yine Türkiye’ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Mart’ta İstanbul’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinden sonra, yaklaşık 2 ay süreyle Türkiye’ye karşı hakaret ve suçlamalarına ara veren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, eski alışkanlığına geri döndü.

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Dendias, Real News gazetesinde yayımlanan demecinde ise şunları söyledi: “Sanırım, ABD yönetimi, Türkiye’nin güvenilir bir ortak olmadığını, mantık dışı taleplerde bulunduğunu ve kendi çıkarı için kuralları çiğnemekten çekinmediğini artık idrak etti. Komşunun (Türkiye) revizyonist eğilimleri var. Türkiye, NATO içinde ‘tuhaf’ bir ortak, revizyonizm, dış politikasının şu an en önemli unsuru.”

F-35 ALIM TAKVİMİ

Bu arada Yunanistan’ın 20 ila 24 adet beşinci nesil F-35 savaş uçağı satın alımı için ilk adımı temmuz ayında atması bekleniyor. İlgili “niyet mektubu”nun temmuz ayında ABD’ye gönderileceği ileri sürüldü. Ardından başlayacak müzakerelerin 18 ila 24 ay sürmesi, resmi siparişin verilmesi halinde de ilk F-35 uçağının 2028 yılı içinde teslim alınması hesaplanıyor. Uçakların toplam maliyetinin ise 3.5 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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Yunan Bakan Dendias yine Türkiye’ye yüklendi



10 MİLYONLUK HİBE

ABD ise Başbakan Miçotakis’in geçen haftaki Washington ziyaretinden hemen sonra Yunanistan’a jest yaparak, 10 milyon dolar değerinde 6 adet tam teçhizatlı ve yeni şişme askeri bot (Rigid Inflatable Boats RİBS) hibe etti. ABD’nin Atina Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabında söz konusu botların “2 ülkenin deniz ve özel kuvvetleri arasındaki işbirliğine yatırım” amacıyla hibe edildiği belirtilerek, “ABD’nin 6 adet yepyeni RİBS tipi botunu Yunan Deniz Kuvvetleri’ne teslim etmesini görmek harika” denildi.

 

 

 

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#Yunanistan#ABD#Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

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