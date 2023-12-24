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Yüksek Mahkeme’den Trump’ı sevindiren karar

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#TRUMP#Yüksek Mahkeme#Seçim
Yüksek Mahkeme’den Trump’ı sevindiren karar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 07:00

ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargı dokunulmazlığı olup olmadığına dair hızlı karar isteyen özel Savcı Jack Smith’in talebini reddetti.

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2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin favori adayı olan Trump’ın 2020 seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle yargılanması bekleniyor. Trump’ın avukatları, o dönem başkan olan Trump’ın başkanlık yetkisini kullandığını, yasal dokunulmazlığı olduğunu iddia ederek süreci, mümkünse 2024 seçimleri sonrasına ertelemek istiyorlar.

TEMYİZ SÜRECİ SÜRECEK

Özel Savcı Smith ise alt mahkeme sürecini beklemeden Yüksek Mahkeme’den muafiyet konusunda karar vermesini talep etti. 3’ü Trump tarafından atanmış 6 muhafazakâr ve 3 liberal yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme ise talebi geri çevirdi. Sürecin alt mahkemelerde devam etmesi bekleniyor. 1 Aralık’ta Columbia Bölge Yargıcı Tanya Chutkan, Trump’ın ‘ömürboyu dokunulmazlık’tan yararlanamayacağına karar vermiş, Trump’ın avukatları da bölge temyiz mahkemesine gitmişti. Temyiz mahkemesinin kararının da yine Yüksek Mahkemeye gitmesi bekleniyor. Demokrat Joe Biden’ın kazandığı 2020 seçimlerini iptal ettirmek için komplo kurmak suçlamasıyla 4 Mart 2024’te mahkemeye çıkması beklenen Trump ise Yüksek Mahkeme kararı sonrasında “Elbette başkanlık dokunulmazlığım var” diyerek haklı olduğunu savundu.

 

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#TRUMP#Yüksek Mahkeme#Seçim

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