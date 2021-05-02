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Dünya
WASHINGTON-AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

YPG/PKK Amerika’da lobi şirketi tuttu

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YPG/PKK Amerika’da lobi şirketi tuttu

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin, ABD’nin başkenti Washington’da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaşma yaptığı bildirildi.

ABD’de lobi çalışmalarına ilişkin haberleri derleyen “Foreign Lobby” adlı sitede yer alan habere göre, YPG/PKK, “Jim Dornan Strategies” adlı firmayla 30 Nisan’dan geçerli olmak üzere anlaştı. Anlaşmada adı “Kürt Savunma Güçleri/YPG SDF” şeklinde geçen YPG/PKK, Washington’da “DEAŞ terör örgütüyle mücadelesine” ilişkin lobi çalışmalarını, Cumhuriyetçilere yakın firma üzerinden yürütecek.

Detayların yer almadığı haberde, PYD’nin siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi (SDC) adlı yapılanmanın da geçen yaz Washington’da “AF International” adlı lobi firmasıyla bir anlaşma yaptığı da kaydedildi.

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