Yolcu uçağı ve askeri helikopter çarpıştı: 67 ölü... Havada dehşet

ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı’na iniş için yaklaşan, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines’a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile 3 personelin bulunduğu Sikorsky UH-60 Black Hawk ​​tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Amerikan basını kazada kurtulan olmadığını duyurdu. 300 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaklaşık 30 kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı. Facia sonrası Ronald Reagan Havalimanı’nda bir gün boyunca uçuşlar durduruldu.

KULE: UÇAĞIN ARKASINDAN GEÇ

Yerel saatle 21.00 (TSİ 05.00) sıralarında gerçekleşen kaza öncesinde kontrol kulesi ile askeri helikopter arasında geçen konuşma yayınlandı. Kule askeri helikoptere “CRJ görüş alanınızda mı?” diye soruyor. Hemen ardından ise kule helikopetere ‘yolcu uçağının arkasından geçmesi’ için uyarıda bulunuyor. Bu konuşmanın ardından ise kaza meydana geliyor. Helikopterin eğitim uçuşu yaptığı ve Ronald Reagan Havaalanı’nın güneybatısında bulunan Virginia’daki Fort Belvoir üssünden havalandığı bildirildi.

‘ÖNLENEBİLECEK BİR KAZAYMIŞ’

ABD Başkanı Donald Trump, uçak kazasına ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi. Önlenebilecek bir kazaymış. Hiç iyi değil” paylaşımında bulundu. Trump dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada da kazanın sorumlusu olarak, pilotları, hava trafik kontrollerini ve Biden yönetimini suçladı. Trump, kazaya ilişkin, “Uyarılarda bulunuldu ama bunlar çok geç verildi. Helikopter gittiği yeri görmeliydi. Helikopterin burada ne işin vardı? Birilerinin bunu görüp başka yerlere yönlendirmesi gerekirdi” diye konuştu.

RUS BUZ PATENİ ŞAMPİYONLARI UÇAKTAYDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kazada Rus vatandaşlarının da bulunduğunu açıkladı. Peskov, buz pateni antrenörleri ve eski dünya şampiyonları Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov’un düşen uçakta olduğunu bildirdi. Evli çift, 1994 yılında çiftler artistik patinajda dünya şampiyonluğunu kazanmıştı ve yarışmadan döndükleri bir grup genç patenciyle birlikte seyahat ediyorlardı. Rus haber ajansı TASS ise, Sovyetler Birliği adına yarışan eski bir patenci olan Inna Volyanskaya’nın da uçakta olduğunu bildirdi. Volyanskaya, Washington artistik buz pateni kulübünde antrenörlük yapıyordu. Ayrıca, köpeği sebebiyle uçağa alınmayan ABD’li sporcu Jon Maravilla, uçakta 14 patenci daha olduğunu söyledi.

DONDURUCU SOĞUKTA CESETLERİ ARIYORLAR

WashIngton’da son haftalarda Potomac Nehri’nin bazı kısımlarını buzla kaplayan dondurucu bir soğuk olduğu belirtiliyor. Meteoroloji birimi hava sıcaklığının en düşük -1 derece olduğunu duyurdu. Hava koşullarının arama-kurtarma görevinde önemli bir faktör olduğunu ifade eden İtfaiye ve Acil Tıbbi Hizmetler Şefi John A. Donnelly, “Şu an şartlar oldukça zorlu. Çok fazla rüzgâr var. Ayrıca nehirde yoğun olarak buz parçaları var. Dalış yapmak çok zor. Bundan dolayı kurtarma çalışmalarının birkaç gün süreceğini düşünüyoruz” dedi.

2001 YILINDA 260 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çarşamba gecesi Potomac Nehri üzerinde meydana gelen kaza, 12 Kasım 2001’de New York’ta düşen ve uçaktaki 260 kişinin ölümüne yol açan American Airlines uçağından bu yana ABD’deki en ölümcül havacılık felaketi oldu. ABD’deki son büyük uçak kazası ise Şubat 2009’da yaşanmıştı. New Jersey’den kalkan uçak New York’ta havaalanına yaklaşırken bir eve çarpmış, faciada 49 kişi hayatını kaybetmişti.